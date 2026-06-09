В "Ростехе" сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен выполнять функции воздушного командного пункта (Military Watch Magazine, США)

MWM: истребитель Су-57 сможет выполнять функции воздушного командного пункта

Истребитель пятого поколения Су-57 сможет выступать в роли воздушного командного центра, пишет Military Watch Magazine. Наиболее полно эти возможности раскрываются в двухместной модификации Су-57Д. У этой версии истребителя нет аналогов в мировой авиации.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен выполнять функции воздушного командного пункта, заявили в государственном оборонном концерне "Ростех", который отвечает за разработку самолета. "Су-57 — это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Также машина имеет широкую номенклатуру современного и перспективного вооружения", — сообщили в "Ростехе".

Истребитель может поражать как воздушные, так и наземные цели. Более того, благодаря передовым стелс-характеристикам он способен выполнять задачи незаметно для систем ПВО, добавили в "Ростехе". Это заявление прозвучало вскоре после первого полета 19 мая модификации Су-57Д. Она, как считается, особенно хорошо оптимизирована для выполнения функций управления и контроля за счет больших оперативных возможностей расширенного экипажа.

В 1980-е годы Советский Союз стал пионером в использовании тактических истребителей в качестве воздушных центров управления. Перехватчик МиГ-31, который был оснащен самым мощным комплексом датчиков среди всех тактических истребителей того времени, прошел глубокую оптимизацию для выполнения функций управления и связи. Таким образом, самолет стал "мультипликатором силы" для других типов воздушных судов, таких как истребители Су-27 и МиГ-23МЛ. Истребитель Су-27ПУ, который позже был переименован в Су-30, имел аналогичную конструкцию "истребителя — командного пункта", способного координировать группы самолетов на больших расстояниях. Второй член экипажа занимается вооружением и средствами связи, пока пилот сосредоточен на управлении самолетом и выполнении тактических маневров. Такая возможность оказывается особенно ценной при выполнении сложных задач по нанесению ударов по морским целям, патрулировании на больших расстояниях, а также при проведении комбинированных операций "воздух — воздух" и "воздух — земля". Этот самолет выполняет некоторые из функций, для которых ВВС западных стран используют специализированные платформы управления и координации ударов, например, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3 Sentry.

Оптимизацию Су-57 с учетом задач по командованию и управлению ждали давно. Эти изменения позволят истребителю более успешно заменить самолеты Су-30 четвертого поколения как в российских войсках, так и в ВВС стран, которые закупают эти самолеты, например, Алжира, Вьетнама и Индии. Впрочем, у нового истребителя есть и заметный недостаток: он несколько меньше и оснащен значительно меньшим по размеру первичным радиолокатором, чем Су-30, и тем более чем МиГ-31. Ожидается, что этот недостаток снизит его способность служить альтернативой системам ДРЛОиУ, например, А-50 и А-100. МиГ-31, как известно, успешно справляется с этой задачей. Тем не менее значительное преимущество этой конструкции — более совершенные датчики по сравнению с датчиками на более ранних моделях российских истребителей. Вместо одного радара на самолете установлено пять отдельных систем, расположенных по всему корпусу, что обеспечивает максимальную осведомленность об обстановке.

Наряду с множеством сложных датчиков, Су-57 оснащен более совершенными системами обмена данными, чем предыдущие поколения российских боевых самолетов, благодаря чему несколько самолетов могут формировать более четкую картину обстановки на поле боя. Поскольку истребители пятого поколения отличаются значительно более высоким уровнем автоматизации, основные задачи летчиков сместились с пилотирования на управление данными. Ожидается, что размещение второго члена экипажа в Су-57Д позволит использовать самолет в качестве платформы управления и контроля. Еще одно важное преимуществом Су-57 заключается в том, что передовые стелс-характеристики позволяют эксплуатировать его таким образом, который недоступен для более ранних самолетов, таких как Су-30 и МиГ-31, и тем более для больших и неповоротливых самолетов ДРЛОиУ, таких как А-50. Благодаря этому истребители могут обеспечивать поддержку командования и управления в непосредственной близости от линии фронта.

В конце мая главный шеф-пилот проекта Сергей Богдан в ходе предварительного обсуждения действий Су-57Д в качестве платформы управления отметил: "Концепция боевых действий в настоящий момент меняется, и боевые возможности подразделения, в котором будут двухместные самолеты, могут быть расширены. Этот формат становится особо востребованным в контексте сетецентрического характера конфликтов нового времени. Функции и возможности взаимодействия с другими летательными аппаратами у спарки (самолета с двухместной кабиной) сильно шире.

Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе. Одно дело — командовать с земли, когда люди могут находиться за тысячи километров. В таком случае могут возникнуть помехи радиосвязи, нужно будет переключаться между каналами связи. А если летит подразделение, и среди пилотов находится летчик с большим опытом, то он может выполнять определенные функции и помогать летчику, который в передней кабине, и в то же время принимать решения, исходя из той обстановки, которую он видит".