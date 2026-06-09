«Рособоронэкспорт» представит новейшие российские разработки для ВМФ на салоне «Флот-2026».

Военно-морской салон пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) продемонстрирует современные образцы российской продукции для военно-морского флота на Международном военно-морском салоне «Флот-2026», который пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте (г. Санкт-Петербург).

«Основной акцент в экспозиции „Рособоронэкспорта“ на салоне „Флот-2026“ сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники. В Кронштадте мы впервые представляем безэкипажные катера „Бриз“, „БЭК-6“ и „Безэкипажная водная система“. Они построены в соответствии с мировыми стандартами, отличаются малозаметным композитным корпусом, системой управления с элементами искусственного интеллекта, современной системой навигации и многовариантной полезной нагрузкой. Кроме того, в ходе салона покажем современные российские надводные корабли, подводные лодки и катера, а также береговые комплексы. Представленные образцы могут быть построены в России или на национальных площадках партнеров в рамках технологического сотрудничества», — сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» в ходе салона планирует провести 75 презентаций и показов российской военно-морской техники и вооружения для иностранных партнеров в экспозиционном павильоне на открытой площадке и причале.

В сегменте морских робототехнических комплексов компания продемонстрирует безэкипажные катера «Бриз», «Оркан», «БЭК-6» и «Безэкипажная водная система», автономный подводный необитаемый аппарат ММТ-300 и комплекс «Клавесин-1РЭ». Ожидается повышенное внимание к ним в связи с ростом спроса в этом сегменте мирового рынка.

Надводные корабли будут представлены фрегатом проекта 11356 NG, вооруженным многоканальным комплексом ПВО с комбинированным боекомплектом, корветом «Тигр» с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК «Заслон», корветом «Каракурт-Э» и противоминным кораблем проекта 12701 «Александрит-Э». Презентуемые «Рособоронэкспортом» боевые корабли строятся с широким применением технологий Stealth, а ряд из них предусматривает интеграцию с робототехническими комплексами.

На стенде «Рособоронэкспорта» и у причала Кронштадта демонстрируются имеющие высокий экспортный потенциал дизель-электрические подводные лодки проектов 636 и 677Э «Амур-1650». Они обладают мощным ракетно-торпедным вооружением, повышенной скрытностью за счет минимизации сигнатур физических полей и увеличения дальности подводного хода.

Также у причала разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки, стоящие на вооружении Министерства обороны, МВД, МЧС и Пограничной службы ФСБ России, в том числе скоростная штурмовая лодка БК-10.

Кроме того, на площадке салона гости смогут ознакомиться с различным современным морским вооружением российского производства и береговыми средствами, в том числе береговым ракетным комплексом «Рубеж-МЭ».

«Рособоронэкспорт» запланировал активную деловую программу в рамках салона «Флот-2026». Ожидаются встречи и переговоры с иностранными делегациями — представителями военно-морских сил дружественных России государств.