Бразилия продолжает переговоры по поставке дополнительных истребителей JAS-39 Gripen

ЦАМТО, 8 июня. Министр обороны Бразилии Хосе Мусио и министр обороны Швеции Пал Йонсон подтвердили, что власти Бразилии и Швеции ведут переговоры о закупке 20 дополнительных истребителей Gripen E/F компании Saab.

Как сообщает Defence-industry.eu, в случае подписания контракта, заказ для Вооруженных сил Бразилии увеличится на 25%. Планируемый парк Gripen в боевом составе ВВС Бразилии вырастет с 36 до 56 самолетов.

Поставка дополнительных истребителей позволит ускорить замену устаревших истребителей F-5. Дополнительные Gripen E/F усилят возможности ВС Бразилии по защите обширной территории страны.

Как предполагается, большая часть дополнительных самолетов будет собрана в Бразилии, что позволит расширить возможности аэрокосмической и оборонной промышленности страны, а также экономики в целом.

Одной из инициатив, обсуждавшихся в ходе переговоров, является создание в Бразилии инновационного центра, ориентированного на программу Gripen. Центр будет поддерживать разработку самолета, технологий его обслуживания, систем поддержки, разработку программного обеспечения и систем планирования задач.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов Gripen E/F. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Из 36 самолетов 28 ед. будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

Поставки самолетов начались в 2020 году. На вооружение ВВС Бразилии первая пара F-39E Gripen (Gripen E) была официально принята 22 апреля 2022 года. На сегодняшний день ВВС Бразилии передано 11 одноместных истребителей.

2 июня 2026 года Saab объявила о состоявшейся на предприятии в Линчепинге (Швеция) церемонии презентации разработанного в партнерстве с бразильской промышленностью двухместного истребителя Gripen F, предназначенного для поставки ВВС Бразилии.