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Названы особенности ударивших по украинским объектам ФАБ-500

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: ФАБ-500 обладают повышенной дальностью и точностью

ФАБ-500 — это корректируемые авиационные бомбы, обладающие повышенной дальностью и точностью, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях ФАБ-500 он рассказал «Ленте.ру».

«ФАБ-500 — это корректируемая авиабомба, которая обладает повышенной дальностью и повышенной точностью. Обычно носители — наши самолеты Су-34», — рассказал Дандыкин.

По словам эксперта, самолеты, используя данные разведки, сбрасывают на безопасном расстоянии одну или две авиабомбы.

«Они летят туда, куда надо лететь. Вот ударили по этим «[Скифским] грифонам», которые занимались террором мирного населения», — добавил Дандыкин.

Российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 в Днепропетровской и Херсонской областях. В Минобороны подтвердили, что ударами ФАБ-500 были уничтожены позиции временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Украины. В сети также появилось видео.

Армия России нанесла серию ударов по украинской территории в ночь на 7 июня. Под обстрел попали разные военные объекты и части инфраструктуры в Одесской, Киевской, Ровненской и Запорожской областях. На запорожском направлении авиабомбами были разбиты расчеты элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Скифские грифоны».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
ФАБ-500
Проекты
БПЛА
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