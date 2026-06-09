В США: Северная Корея демонстрирует удивительную историю экономического успеха

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Американская пресса недоумевает по поводу того, что экономика КНДР все последние годы развивается, несмотря на многочисленные санкции со стороны США, ЕС, Японии, Южной Кореи и других стран мира.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Северная Корея демонстрирует одну из самых удивительных историй экономического успеха на планете. Утверждается, что правящая элита страны стала «богаче, чем когда-либо», а экономика КНДР процветает благодаря продажам оружия и активной поддержке со стороны Китая.

В материале издания, основанном на рассказах очевидцев, побывавших в стране, описывается поразительная трансформация Пхеньяна. Сервис такси, который вызывается через мобильное приложение, заметно ускорился, а в столичных ресторанах теперь подают пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, причем оплатить заказ можно через QR-код. На улицах города появилось множество китайских электромобилей и других иномарок.

Успехи КНДР подтверждаются и сухими статистическими данными. За последние пять лет страна полностью решила проблему голода: производство зерновых растёт четвёртый год подряд, увеличившись с 4,4 млн тонн в 2020 году до 4,9 млн тонн. Объем валовой продукции сельского хозяйства значительно вырос. Расширены площади произрастания овощных культур, включая тепличные хозяйства.

Промышленное производство также демонстрирует впечатляющий прогресс. По данным ЦБ Южной Кореи, в 2024 году рост ВВП КНДР составил 3,7% — самый высокий показатель с 2016 года. Обрабатывающая промышленность выросла на 7% (максимум за 25 лет), а горнодобывающая — на 8,8% (лучший результат с 1999 года). Активно развивается энергетика. Так, в конце мая завершён первый этап строительства Танчхонской ГЭС. Причём технологии позволяют КНДР строить такие грандиозные сооружения на сложном ландшафте - с прокладыванием водных коридоров через горные хребты.