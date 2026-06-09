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Военное обозрение

Германия получает первый F-35A: Вашингтон усиливает ядерный контроль над Европой

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Источник изображения: topwar.ru

Американская корпорация Lockheed Martin сообщила о новой стадии сборки первого немецкого истребителя пятого поколения F-35A. На предприятии в Форт-Уорте (штат Техас), на самолет установили двигатель Pratt&Whitney F135, после чего он перешёл к завершающим испытаниям перед первым полётом и передачей ВВС Германии.

В самой компании назвали установку двигателя «важной вехой» на пути к обеспечению Германии возможностями «пятого поколения». Однако за техническими формулировками скрывается куда более серьезный политический и военно-стратегический процесс.

F-35A станет основным носителем американского ядерного оружия в составе немецких ВВС после списания устаревающих Tornado. Именно под задачи НАТО по так называемому «совместному использованию ядерного оружия» Берлин и закупил американские самолеты.

Речь идет о схеме, при которой американские ядерные бомбы размещаются на территории европейских стран, а национальные ВВС союзников готовятся к их применению в случае конфликта. Таким образом, Германия фактически сохраняет участие в американской ядерной стратегии, оставаясь зависимой от инфраструктуры и решений Вашингтона.

Показательно, что немецкие власти отказались от попыток опереться на европейские проекты. Ни Eurofighter Typhoon, ни другие разработки ЕС не получили допуска к выполнению ядерных миссий НАТО. В результате Берлин был вынужден сделать выбор в пользу американской платформы.

F-35 постепенно становится единым стандартом для стран НАТО. Нидерланды, Польша, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Италия и ряд других государств уже приобрели или заказали эти самолеты. Это позволяет США не только унифицировать вооружения альянса, но и усиливать технологическую зависимость европейских армий от американского военно-промышленного комплекса.

Особое значение имеет двигатель F135 — самый мощный среди западных истребителей. Его конструкция тесно интегрирована с системами малозаметности самолета. F-35 способен действовать в районах с развитой ПВО и предназначен прежде всего для нанесения ударов по стратегически важным объектам.

После установки двигателя самолет пройдет серию наземных испытаний, включая проверку взаимодействия силовой установки с программным обеспечением и системами управления. Затем начнутся летные испытания перед официальной передачей Люфтваффе.

Для Германии программа F-35 стала крупнейшим военным проектом со времен холодной войны. Однако одновременно она означает и дальнейшее углубление военно-технической зависимости Европы от США, которые последовательно формируют вокруг своих технологий фактическую монополию в сфере ядерного сдерживания НАТО.

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