ВМС США существенно занизили масштаб повреждений CVN-78 после пожара

ЦАМТО, 8 июня. На борту авианосца USS Gerald R.Ford (CVN-78) в ходе боевого развертывания в Красном море 12 марта возник пожар, очаг которого был локализован в кормовом прачечном отсеке.

В первоначальном официальном заявлении командование ВМС США сообщило о ранениях двух военнослужащих, констатировало сохранение полной боеспособности корабля и отсутствие повреждений ядерной энергетической установки.

Тем не менее, видеозапись, полученная и опубликованная CNN 4 июня, зафиксировала существенно иную картину: полностью уничтоженный огнем жилой отсек с деформированными металлоконструкциями двухъярусных коек, выгоревшими переборками, провисшей электропроводкой, следами сажи и термических разрушений.

По данным источников телеканала, осведомленных об инциденте, встроенная корабельная система пожаротушения в момент возгорания не сработала в штатном режиме, что обусловило неконтролируемое распространение огня. Тушение и ликвидация последствий заняли около 30 часов.

Медицинскую помощь в связи с отравлением продуктами горения получили более 200 военнослужащих. Свыше 600 членов экипажа лишились спальных мест. Для экстренного восполнения дефицита флот задействовал 1000 матрасов с находившегося у причала в Норфолке достраивающегося авианосца USS John F.Kennedy (CVN-79). Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл впоследствии признал, что в течение двух суток после инцидента CVN-78 приостанавливал выполнение летных операций.

23 марта 2026 года авианосец прибыл на военно-морскую базу Суда-Бэй (о.Крит, Греция) для дефектации и технического обслуживания. Специалисты регионального центра технического обслуживания передового базирования провели первичный осмотр. Как было установлено, объем повреждений превышает ремонтный потенциал базы, поэтому командование 28 марта передислоцировало CVN-78 в порт Сплит (Хорватия) для проведения восстановительных работ.

16 мая 2026 года USS Gerald R.Ford возвратился на ВМБ "Норфолк" по завершении рекордного по длительности развертывания (326 суток при плановом нормативе 210 суток). По оценкам американских официальных лиц, на ввод авианосца в строй потребуется не менее 12 месяцев. Некоторые источники допускают выведение корабля из эксплуатации на срок до двух лет.