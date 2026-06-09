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ЦАМТО

ВВС Марокко развернули беспилотные авиационные комплексы Akinci и Bayraktar TB2

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Источник изображения: Фото: anews.com.tr

ЦАМТО, 8 июня. Спутниковые снимки подтвердили факт постановки на боевое дежурство беспилотных авиационных комплексов (БАК) Bayraktar Akinci совместно с БЛА Bayraktar TB2 производства турецкой Baykar на территории 6-й авиабазы ВВС Марокко в Бен-Герире.

Как сообщает Defensa.com, наземная инфраструктура управления, включая станции спутниковой связи (SATCOM), мобильные наземные станции управления и логистические фургоны, идентифицирована на соответствующих снимках.

ВВС Марокко приобрели первую партию из 13 БЛА Bayraktar TB2 по контракту стоимостью около 70 млн. долл., подписанному в апреле 2021 года. Первые поставки начались в сентябре 2021 года. Дополнительная партия Bayraktar TB2 была поставлена в августе 2024 года, что подтверждено официальной публикацией компании Baykar. По ряду оценок, на текущий момент суммарный парк Bayraktar TB2 в составе ВВС Марокко превысил 20 ед.

Контракт на поставку БАК Akinci, по имеющимся данным, был подписан в 2023 году. Первые поставки БЛА Bayraktar Akinci ВВС Марокко начались в конце февраля 2025 года. По данным специализированного форума Forum FAR Maroc, первый летный экземпляр поступил на вооружение 3 февраля 2025 года, завершение полного цикла поставки предполагалось до июня 2025 года. Спутниковые снимки зафиксировали развертывание комплекса Akinci на базе Бен-Герир в период март-апрель 2025 года.

В январе 2025 года турецкая компания Baykar зарегистрировала в Марокко дочернее предприятие Atlas Defence (Рабат), с уставным капиталом 2,5 млн. марокканских дирхамов. Предприятие ориентировано на техническое обслуживание, ремонт, производство агрегатов и компонентов БЛА, а также на разработку специализированных систем вооружения применительно к платформам Bayraktar TB2 и Akinci. Производственная площадка в г.Бенслиман (50 км к юго-востоку от Касабланки) завершила стадию активного набора персонала в феврале 2026 года.

Авиабаза Бен-Герир, расположенная в регионе Марракеш-Сафи (приблизительно в 58 км к северу от Марракеша), является основным местом дислокации истребительной авиации ВВС Марокко. На базе сосредоточены три эскадрильи F-16C/D Block.52+ (23 ед.). По имеющимся данным, 6-я авиабаза также определена в качестве основной площадки, используемой для технического обслуживания и летной подготовки экипажей БЛА производства Baykar.

Наличие спутникового терминала на базе Бен-Герир свидетельствует о достижении ВВС Марокко оперативной готовности к выполнению разведывательных и боевых задач в зонах, недоступных для управления по каналам прямой видимости, включая южные пограничные районы, Западную Сахару и прилегающие территории Сахеля.

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Страны
Марокко
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
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