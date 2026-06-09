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Военное обозрение

SIPRI предупредил о риске новой ядерной гонки

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Источник изображения: topwar.ru

Страны, обладающие ядерным оружием, все активнее делают ставку на развитие и модернизацию своих арсеналов, что может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в ежегодном докладе за 2026 год.

По оценкам SIPRI, на январь 2026 года в мире насчитывалось около 12 187 ядерных боеголовок. Из них примерно 9745 относятся к военным запасам, пригодным к потенциальному использованию. Около 2100–2200 боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Основная часть таких вооружений сосредоточена у России и США.

Эксперты института отмечают, что после десятилетий постепенного сокращения ядерных арсеналов мир входит в новую фазу — темпы демонтажа старых боеголовок снижаются, а программы развертывания новых систем ускоряются. В SIPRI считают, что тенденция может привести к росту общего числа ядерных вооружений уже в ближайшие годы.

Директор института Карим Хаггаг:

Государства все чаще рассматривают ядерное оружие как ключевой элемент национальной безопасности и политического влияния.

По его словам, усиление зависимости от ядерного сдерживания сопровождается ростом рисков просчётов, эскалации и ослаблением механизмов контроля над вооружениями.

Согласно докладу, все девять ядерных держав - Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в 2025 году продолжали модернизацию своих арсеналов. Большинство государств разрабатывали новые носители ядерного оружия либо совершенствовали существующие системы.

Источник изображения: topwar.ru

Особое внимание аналитики уделяют Китаю, который, по оценкам SIPRI, увеличивает свой ядерный потенциал быстрее остальных стран. Институт оценивает китайский арсенал примерно в 620 боеголовок. В докладе говорится, что Пекин активно строит новые шахтные пусковые установки и расширяет инфраструктуру стратегических сил.

Россия и США по-прежнему контролируют около 83% мировых запасов пригодных к использованию ядерных боеголовок. При этом обе страны продолжают масштабные программы модернизации. В SIPRI отмечают, что после прекращения действия Договора СНВ-III в феврале 2026 года уровень неопределенности в сфере стратегической стабильности существенно вырос.

В докладе также говорится о снижении прозрачности ядерной политики. Ряд государств сокращают объем публичной информации о своих арсеналах и одновременно расширяют возможности ядерного сдерживания. Аналитики считают, что подобная тенденция повышает риски недопонимания и ошибок в кризисных ситуациях.

Отдельно SIPRI обращает внимание на ослабление международного режима нераспространения ядерного оружия. Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), завершившаяся в мае 2026 года, вновь не смогла согласовать итоговый документ. Это стало уже третьей подряд безрезультатной конференцией.

Эксперты института предупреждают, что ухудшение отношений между ведущими державами, рост региональных конфликтов и развитие новых военных технологий создают дополнительные угрозы международной безопасности. В SIPRI считают, что мир постепенно входит в период повышенной стратегической нестабильности, в котором роль ядерного оружия вновь становится центральной.

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