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Военное обозрение

Airbus откладывает поставки лайнеров из-за дефицита двигателей и геополитики

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Источник изображения: topwar.ru

Европейский авиастроительный гигант Airbus официально уведомил своих клиентов о переносе сроков поставок узкофюзеляжных самолетов семейства A320neo. Согласно обновленному графику, значительная часть заказов будет передана авиакомпаниям лишь в 2027 и 2028 годах, что на несколько месяцев позже изначально запланированных дат. Это решение стало вынужденной мерой под давлением целого комплекса проблем, от технического сбоя до мировой политики.

Ключевым фактором задержек выступает острый дефицит силовых установок. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, главным виновником срыва графиков стал американский производитель Pratt & Whitney. Проблема усугубляется необходимостью проведения внеплановых проверок уже эксплуатируемого парка самолетов по всему миру из-за обнаруженных микротрещин в деталях двигателя. Это перераспределяет производственные мощности компании не в пользу выпуска новых агрегатов для новостроящихся бортов. Сроки задержки по конкретным заказам могут составлять от трех до шести месяцев, а основной удар приходится на двигатели серии Geared Turbofan (GTF). Кроме того, нехватка квалифицированных кадров у заводов-подрядчиков дополнительно замедляет темпы финальной сборки.

Однако технические сложности – это лишь одна сторона медали. Аналитики Bloomberg указывают на возрастающее давление глобальных геополитических разногласий. В частности, напряженность в отношениях с Китаем создает дополнительные риски для логистических маршрутов и доступа к редкоземельным металлам, критически важным для производства авиационных сплавов. Учитывая высокую степень интеграции авиационного сектора в мировую экономику, любые торговые ограничения напрямую сказываются на темпах выпуска продукции на европейских заводах в Тулузе и Гамбурге.

Эксперты отрасли отмечают:

Производитель делает все возможное, чтобы минимизировать последствия для графиков поставок, однако внешние факторы остаются крайне нестабильными.

Ситуация с Airbus наглядно демонстрирует общую тенденцию в индустрии, где спрос на эффективные магистральные самолеты значительно превышает возможности производителей. Для авиакомпаний-заказчиков подобные задержки означают необходимость продления аренды старых бортов и пересмотра планов по расширению маршрутных сетей в ближайшие два года, что неизбежно скажется на стоимости билетов и расписании полетов.

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Страны
Китай
США
Компании
Airbus
Pratt&Whitney
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