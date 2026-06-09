Британия, Франция и ФРГ будут вместе производить дальнобойное оружие для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Мюнхене, Германия.

ЦАМТО, 8 июня. Великобритания, Франция и ФРГ усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружений для Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "евротройки", распространенном после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне, передает ТАСС.

"Лидеры подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные вооружения и дальнобойные системы вооружений, чтобы поддержать будущую устойчивость Вооруженных сил Украины", – цитирует агентство текст документа.