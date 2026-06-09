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ЦАМТО

Telegraph: Британия может отказаться от закупки несущих ядерное оружие F-35A

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Истребитель F-35A сбрасывает макет ядерной бомбы B61-12
Истребитель F-35A сбрасывает макет ядерной бомбы B61-12.
Источник изображения: U.S. Air Force

ЦАМТО, 8 июня. Правительство Великобритании может отказаться от закупки истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные авиабомбы B61-12, из-за нехватки денежных средств.

Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военной сфере.

"Все понимают трудность ситуации. Военные делают все возможное, чтобы добиться закупки истребителей и предлагают разные варианты. Теперь это политический, а не военный вопрос", – заявил один из собеседников издания.

По информации газеты, существует вариант, при котором британское правительство вместо категорического отказа от самолетов просто отсрочит их покупку. Власти намерены принять окончательное решение до публикации оборонного инвестиционного плана. Ожидается, что документ будет обнародован в ближайшие дни.

Газета добавила, что министр обороны Великобритании Джон Хили ведет активные споры по этому вопросу с главой Минфина Рейчел Ривс. Предполагается, что ради реализации дорогостоящих военных проектов правительство Соединенного Королевства сократит бюджеты других ведомств, включая Минтранс и Минэнерго.

Как напоминает ТАСС, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести ядерные авиабомбы B61-12. Сейчас ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

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Великобритания
США
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B61 ЯБ
F-35A
Trident II
Проекты
Trident
Ядерный щит
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