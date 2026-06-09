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Flotprom

Британские многоцелевые АПЛ застряли в порту

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Все пять действующих британских многоцелевых атомных подлодок класса "Астьют" находятся в портах и ожидают ремонта или техобслуживания. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на военно-морские источники.

По информации издания, из-за этого у Великобритании сейчас нет доступных для выхода в море многоцелевых АПЛ. Бывший командир атомной субмарины Райан Рэмси назвал это "серьезным тревожным сигналом".

Многоцелевая АПЛ "Энсон", Великобритания

UK Royal Navy


"Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подлодки в море. Вы теряете доверие в глазах русских, если не можете поддерживать сдерживание на море", – цитирует его слова РБК.

Бывший командующий британским флотом (2000–2002) и экс-министр безопасности (2007–2010) лорд Алан Уэст назвал ситуацию с подлодками "неприемлемой" и "очень тревожной".

Министерство обороны Великобритании заявило изданию, что обычно не комментирует состояние подводного флота, но подчеркнуло, что британские воды "всегда защищены с помощью комплекса средств". В ведомстве добавили, что укрепление подводных возможностей остается "главным приоритетом".

В общей сложности для британского флота построили уже шесть подлодок класса "Астьют". Последнюю из них, "Агамемнон", передали заказчику осенью 2025 года, но цикл испытаний и сертификации еще не завершен. Весной 2018 года заложили седьмую АПЛ данного типа, "Ахиллес", которую планируют ввести в строй на рубеже 2028–2029 годов.

Водоизмещение субмарин класса "Астьют" – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Скорость под водой – до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты "Томагавк" и противокорабельные ракеты "Гарпун".

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Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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