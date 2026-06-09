Patria завершила поставку бронемашин AMV XP в санитарной версии ВС Словакии

ЦАМТО, 8 июня. Финская компания Patria 4 июня официально объявила о завершении поставок ВС Словакии бронемашин AMV XP с колесной формулой 8x8 в варианте санитарной машины.

Десять санитарных машин были переданы заказчику несколько дней назад в городе Льесковец (Словакия) в рамках подписанного в 2022 году с компанией Patria контракта. Соглашение предусматривало поставку 76 боевых бронированных машин (ББМ) AMV XP, включая 60 боевых машин пехоты, 10 санитарных машин и 6 машин управления.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года министры обороны Словакии и Финляндии подписали межправительственное соглашение о закупке 76 ББМ AMV XP с колесной формулой 8x8 финской компании Patria. Одновременно были заключены два смежных контракта: между Министерством обороны Словакии и компанией Patria, а также между выступающей основным подрядчиком поставки словацкой государственной компанией Konstrukta-Defence и Patria.

В рамках проекта ВС Словакии получат 60 БМП AMV XP с колесной формулой 8x8 (национальное обозначение BOV 8x8 – Bojove Opancierovane Vozidlo) в конфигурации с дистанционно управляемым модулем вооружения TURRA-30, вооруженным 30-мм автоматической пушкой GTS-30/N, а также машины других конфигураций. Общая стоимость продажи, включая логистику, боеприпасы и создание инфраструктуры, составила 447 млн. долл.

По условиям контракта, первые 8 машин должны быть собраны в Финляндии для обучения персонала словацких компаний. Сборка оставшихся ББМ организована в Словакии. Как планируется, вся техника должна быть передана заказчику до конца 2027 года.

Новые ББМ заменят боевые машины пехоты, срок эксплуатации которых истекает. Как заявлено, ББМ будут оснащены соответствующим стандартам НАТО вооружением, средствами связи, интегрированной системой боевого управления, системой постановки помех самодельным взрывным устройствам, получит конструктивные доработки для улучшения плавучести.

Первая бронемашина (санитарная машина, произведенная в Финляндии) была доставлена в Словакию в сентябре 2023 года и представлена на выставке IDEB в Братиславе. В феврале 2024 года компания CSM Industry в Тисовце приступила к производству техники в стране.

По сообщениям словацких СМИ, в настоящее время проект реализуется с отставанием от согласованного графика. Общее количество поставленных на текущий момент бронемашин не раскрывается.