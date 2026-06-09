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Госкомвоенпром Республики Беларусь: в войска поставлен модернизированный радиовысотомер ПРВ-16БМ.04

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

ЦАМТО, 8 июня. Линейку обновленного вооружения ВВС и войск ПВО Республики Беларусь пополнил очередной подвижный радиовысотомер ПРВ-16, прошедший на ОАО "НИИЭВМ" глубокую модернизацию до уровня ПРВ-16БМ.04.

Специалисты ОАО "НИИЭВМ" проделали огромную работу: около 90% составных частей и систем изделия были изготовлены непосредственно на мощностях предприятия с переходом на современную элементную базу.

Что изменилось в ходе модернизации?

- Новое рабочее место оператора: создано на базе специализированной ЭВМ с двухоконным интерфейсом (дальномерный и высотомерный). Обеспечен обмен данными с комплексом автоматизации "РИФ" и получение информации от системы ADS-B.

- Удаленный контроль: реализовано выносное рабочее место, позволяющее управлять работой высотомера и контролировать его состояние на расстоянии.

- Высокая точность и защита: модернизирован малошумящий высокочастотный транзисторный усилитель. Это повысило чувствительность приемного тракта, помехозащищенность и надежность работы ПРВ.

Благодаря внедрению современных технологий срок эксплуатации радиовысотомера продлен на 8 лет. Значительно выросла его безотказность, а тактико-технические характеристики ПРВ-16БМ.04 позволяют эффективно обнаруживать и сопровождать как современные, так и перспективные малоразмерные воздушные суда.

ОАО "НИИЭВМ" продолжает непрерывную работу с заказчиком по актуализации характеристик ВВСТ, оперативно подстраивая возможности комплексов под актуальные требования времени и задачи, стоящие перед радиотехническими войсками.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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