Ким Чен Ын присутствовал при проведении ходовых испытаний эсминца "Кан Гон"

Спуск на воду (вывод из сухого дока) на северокорейском судостроительном предприятии в Раджине второго строящегося для ВМС Корейской народной армии (КНА) эскадренного миноносца национальной постройки "Кан Гон" (Kang Kon / 강건, бортовой номер 52), 12.06.2025.

ЦАМТО, 8 июня. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало сообщение о посещении председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном эсминца ВМС Корейской народной армии (КНА) "Кан Гон".

Ким Чен Ын 4 июня поднялся на борт эсминца, ознакомился с состоянием командного центра управления, мест несения дежурных расчетов, планом ходовых испытаний и поэтапным планом испытаний вооружений. В ходе испытаний оценивались различные оперативно-боевые возможности корабля, отмечает ЦТАК.

"Кан Гон" – второй серийный эскадренный миноносец класса "Чвэ Хен", построенный на верфях КНДР. Официально заявленное водоизмещение – 5000 т. Длина корпуса по данным анализа спутниковых снимков составляет около 144-145 м, ширина – около 16 м. Согласно опубликованным ЦТАК материалам, силовая установка корабля – комбинированная дизельно-газотурбинная (CODAG/CODOG), что обеспечивает максимальную скорость хода до 30 узлов.

Состав вооружения эсминца идентичен головному кораблю серии – "Чвэ Хен". На борту установлено: одна универсальная артиллерийская установка калибра 127 мм, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего рубежа (визуально аналогичный российскому "Панцирь-МЭ"), два 30-мм зенитных автомата АК-630 (советско-российской разработки), 74 ячейки вертикального пуска (ВПУ) различного диаметра – из них 32 малых, 12 средних, 20 крупных и 10 сверхкрупных, четыре четырехконтейнерных тумбовых пусковых установки, две двухтрубные торпедные установки ДТА-53 калибра 533 мм, а также вертолетная площадка в кормовой части. Вертолетного ангара конструкцией не предусмотрено.

Крупноразмерные ВПУ, по оценкам западных аналитиков, предназначены для размещения крылатых ракет "Хвасаль-2" и "Кымсон-3", а также тактических баллистических ракет "Хвасон-11". Радиоэлектронное оснащение включает радиолокационные системы с АФАР, размещенными на надстройке над ходовым мостиком. Иностранные специалисты отмечают конструктивное сходство этих антенн с РЛС российских малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").

По итогам ходовых испытаний 4 июня Ким Чен Ын дал высокую оценку действиям личного состава и отметил соответствие маневренных характеристик корабля установленным оперативным требованиям. Руководству предприятий ОПК, научным работникам и техническому персоналу было дано указание в кратчайшие сроки передать оба эсминца – "Кан Гон" и головной "Чвэ Хен" – в боевой состав ВМС КНА.

Ранее, в мае 2026 года, Ким Чен Ын в ходе очередного посещения "Чвэ Хена" подтвердил директиву о передаче головного эсминца в ВМС в середине июня 2026 г. Сроки передачи "Кан Гона" официально не объявлены, однако заявление ЦТАК от 6 июня с требованием форсировать испытания указывает на запланированный ввод в боевой состав в ближайшей перспективе.

В рамках кораблестроительной программы КНДР заложен третий корабль класса "Чвэ Хен". По сообщению ЦТАК от июля 2025 г., строительство третьего эсминца должно быть завершено к 10 октября 2026 г. – дате 81-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. В марте 2026 г. Ким Чен Ын подтвердил долгосрочный ориентир – ввод в строй двух надводных кораблей аналогичного или более высокого класса ежегодно в рамках пятилетнего плана. Перспективные планы ВМС КНА, по оценкам аналитиков, предполагают также строительство эсминцев водоизмещением 8000 т.