Правительство Нидерландов приняло закон о повышении боеготовности армии

ЦАМТО, 8 июня. Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности Вооруженных сил и направило его в парламент.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, которое распространил кабмин 5 июня.

"Окончательный вариант законопроекта о повышении боеготовности утвержден советом министров и представлен на рассмотрение парламента", – говорится в заявлении кабмина.

Сообщается, что документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.

"Действующие законы и нормативные акты недостаточно соответствуют ситуации с безопасностью. Важно сохранять способность к длительному военному развертыванию и проводить более реалистичные учения на территории собственной страны", – отмечается в сообщении.

Закон позволит военным более реалистично отрабатывать ночные стрельбы, строительство окопов и использовать беспилотники на учениях. Также он призван помочь армии Нидерландов быстрее адаптироваться к новым технологиям, таким как киберсредства и дроны.

После замечаний государственного совета в проект были внесены дополнительные гарантии, в том числе в сфере защиты данных и применения отдельных положений закона.

Теперь документ предстоит рассмотреть обеим палатам парламента Нидерландов.