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РИА Новости

Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М "Орлан" "Адмирал Нахимов" вышел на финальный этап испытаний после модернизации. Ожидается, что скоро он вернется в строй и станет флагманом Северного флота. Чем уникален корабль — в материале РИА Новости.

Вооружен до зубов

Крейсеры проекта 1144 "Орлан" — крупнейшие в мире после авианосцев. Водоизмещение — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек. У России два вымпела этого типа — второй, "Петр Великий", отправится на модернизацию, как только закончатся испытания "Нахимова".

Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

Источник изображения: © РИА Новости / Юрий Кавер

Оба, по сути, представляют собой вооруженные до зубов морские платформы, способные поражать любые цели. Стандартный комплект — 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф "Форт", противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130.

Атомная энергетическая установка, автономность — два месяца, скорость — 31 узел. Дальность хода практически не ограничена. Крейсера могут действовать в условиях Крайнего Севера и способны обеспечить военное присутствие России в Арктическом регионе, который многие аналитики считают потенциальным полем противостояния в недалеком будущем.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Однако любой корабль постепенно устаревает. Если в конце 1980-х — начале 1990-х "Орланы" считались вершиной конструкторской мысли и могли противостоять любому противнику, то сегодня ситуация изменилась. Нужна модернизация.

Новый главный калибр

"Адмирала Нахимова" отправили на ремонт еще в 1999-м, но фактически к работам приступили лишь в 2013-м. К 2015 году на предприятии "Севмаш" в Северодвинске с корабля сняли старое оборудование и провели дефектовку корпуса. Завершить все планировали к 2018-му, но сроки неоднократно сдвигались. По ходу дела внедряли все больше новинок.

Вместо "Гранитов" модернизированный "Адмирал Нахимов" получил новый главный калибр — десять унифицированных пусковых установок ЗС14 по восемь ракет в каждой. Это крылатые "Калибры", сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы" или гиперзвуковые "Цирконы". Таким образом, только ударных ТАРКР 80 единиц, что делает крейсер одним из самых тяжеловооруженных надводных кораблей в мире.

"Орланы" всегда отличались мощной корабельной системой ПВО. У "Нахимова" была дальнобойная ЗРС С-300Ф "Форт", теперь — военно-морской вариант С-400. Этот комплекс, стреляющий зенитными боеприпасами разного типа, способен перехватывать самолеты-"невидимки" и другие воздушные цели, в том числе крылатые и баллистические. Ракета системы 40Н6 поражает объекты на удалении до 400 километров.

Предполагается, что на "Адмирале Нахимове" разместят 96 ЗУР в пусковых шахтах. Кроме того, ЗРК ближней зоны "Кортик" поменяли на современные "Панцирь-МЕ", а зенитные ракеты "Оса-М" — на систему "Редут".

Один против нескольких

Обновилось и противолодочное вооружение. Комплекс "Ответ" — это пусковая с ракето-торпедой дальностью до 50 километров. Крылатая ракета доставляет самонаводящуюся торпеду в район вероятного нахождения подлодки. Боевая часть падает в воду, автоматически обнаруживает и уничтожает субмарину.

Атомный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан" в Кронштадте

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Для самообороны — комплекс "Пакет-НК", защищает на ближних дистанциях. Два типа боеприпасов: тепловые торпеды МТТ и реактивные противоторпеды М-15. МТТ поражает субмарины на глубинах до 600 метров и удалении до 20 километров. М-15 перехватывает торпеды на расстоянии до 1,4 километра и глубине до 800 метров. Система максимально автоматизирована, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры движения, выдавая торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны — 50 узлов (92 километра в час).

Само собой, электронную начинку крейсера полностью заменили на самую передовую, что серьезно повысит ситуационную осведомленность экипажа корабля и значительно расширит возможности применения бортового оружия. "Нахимов" получил новые цифровые системы связи и управления, системы жизнеобеспечения, радиотехническое оборудование и корабельную энергетику.

Помимо этого, добавили авиагруппу из трех модернизированных палубных вертолетов Ка-27М. Эти машины облегчат экипажу обнаружение подводных лодок.

Таким образом, после модернизации ТАРКР "Адмирал Нахимов" — фактически новый корабль с радикально увеличенной боевой мощью. Готов выполнять задачи как ударного носителя гиперзвукового оружия, так и флагмана группы кораблей с сильной ПВО и ПЛО, что превратит его в ключевой элемент морской стратегии ВМФ России. Этому крейсеру по силам в одиночку противостоять авианосному соединению вероятного противника. Собственно, для этого "Орланы" и создавались.

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Страны
Россия
Продукция
40Н6
96К6 Панцирь-С1
Ка-27М
Оса-АКМ
Панцирь-МЕ
С-300
С-300Ф
С-400 Триумф
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