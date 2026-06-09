Задел планирования: авиация начала охоту за командными пунктами БПЛА врага

Для их уничтожения самолеты используют высокоточные бомбы с модулями УМПК

Российская авиация активизировала удары по вражеским командным пунктам запуска беспилотников. Обнаруживать и уничтожать объекты, координирующие атаки ВСУ на регионы РФ, нашим летчикам помогают спецподразделения, которые с помощью разведывательных дронов выявляют цели и передают их координаты бомбардировщикам. Для поражения украинских пунктов управления используются авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По словам экспертов, такие оружие позволяет наносить высокоточные удары не только по укрепленным объектам, но и по другим важным целям.

Как работают авиация и наземные силы

В зоне специальной военной операции самолеты ВКС России стали активнее наносить удары по командным пунктам, местам запуска беспилотников, районам дислокации и полевым мастерским подразделений БПЛА противника. При выполнении таких задач летчики тесно взаимодействуют с подразделениями, ведущими боевые действия на передовой.

Операторы разведывательных беспилотников обнаруживают позиции противника и оперативно передают координаты ВКС, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. После нанесения удара дроны осуществляют объективный контроль и фиксируют результаты, уточнили собеседники издания.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Для поражения целей, как правило, применяются фугасные авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, что обеспечивает высокую точность поражения.

Успешные удары российской по подразделениям БПЛА противника всё чаще фиксируются в сводках Минобороны.

Так, 26 мая и 2 июня военное ведомство сообщило об уничтожении экипажами бомбардировщиков Су-34 пунктов управления беспилотниками, опорных пунктов и личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная».

А 29 мая Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации и скоплению личного состава противника в полосе действий группировки «Запад».

Сейчас авиабомбы, оборудованные модулями УМПК, — основное средство для нанесения ударов фронтовой авиацией, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Бомбы с УМПК уже давно применяются российскими летчиками, — пояснил он. — Их модуль планирования позволяет наносить меткие удары по точечным целям, что не раз демонстрировалось в ходе СВО. Даже представители ВСУ заявляли об эффективности российских управляемых авиабомб.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Применение бомб с модулями планирования позволяет фронтовой авиации наносить удары по целям, не входя в зону активной работы ПВО противника, отмечает эксперт.

— Такие бомбы можно запускать с расстояния в десятки километров от линии боевого соприкосновения, — отметил Юрий Лясмин. — Это работу наших ВКС максимально безопасной.

При этом сами бомбы с таким модулем по стоимости выходят не очень дорогими. Благодаря этому их можно применять в больших количествах, пояснил Юрий Лямин.

Бункер не спасет

Возможность нанесения большого количества таких ударов позволяет бороться с беспилотной авиаций ВСУ.

— Это особенно важно в нынешней ситуации, когда противник все чаще и чаще использует рассредоточенные и мобильные пункты управления БПЛА, — пояснил Юрий Лямин.

Эксперты отмечают, что применение такого мощного средства, как бомбы, обусловлено также и особенностями мест размещения пунктов управления БПЛА противника.

— Противник старается оборудовать такие пункты в укрытиях под землей, — отметил военный эксперт Виктор Литовкин. — Авиабомбы же способны пробивать бетонные перекрытия зданий и бункеров, уничтожая врага.

Борьба с БПЛА дальнего радиуса действия

По мнению экспертов, авиабомбы с УМПК могут эффективно применяться и против точек запуска беспилотников самолетного типа, которые используются для ударов по российской территории.

Пункты управления такими аппаратами, как правило, находятся глубоко в тылу противника и недосягаемы для фронтовой авиации. Однако сами пусковые установки часто располагаются значительно ближе к линии фронта.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov Источник изображения: iz.ru

В момент запуска дальнобойных дронов расчет привязан к боевой позиции, появляется определенное окно времени, во время которого можно накрыть операторов БПЛА и их технику, пояснил он.

— Для разведки таких позиций используются БПЛА, которые могут вести воздушную разведку в десятках километрах от передовой, — пояснил Юрий Лямин.

Эксперты отмечают, что борьба с подобными объектами остается одной из важных задач. В последнее время украинские формирования нанесли ряд террористических ударов по объектам на территории России.

Так, в ночь на 22 мая БПЛА врага атаковали общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. В результате атаки погибло более 20 человек.

Ранним утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Енакиево. В результате трагедии погибли восемь человек, еще около десяти получили ранения.

А 4 июня ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. К счастью, обошлось без жертв.

Будут жечь

Методы борьбы с командными пунктами и местами запуска БПЛА постоянно совершенствуются. Недавно российские войска начали применять против них тяжелые огнеметные системы (ТОС). «Известия» писали, что выбор пал именно на этот образец вооружения из-за особенностей применяемых им боеприпасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Применяемые в ТОС термобарические снаряды при взрыве образуют аэрозольное облако, которое может проникать в подвалы и блиндажи. После детонации смесь выжигает и разрушает все вокруг. Этот способ борьбы более эффективен, чем удары фугасными боеприпасами, так как враг всё чаще размещает пункты в особо укрепленных укрытиях и под землей.

Порядок работы ТОС аналогичен авиации. Операторы-разведчики БПЛА обнаруживают цель и передают информацию о ее местоположении экипажу. После этого техника оперативно покидает свое укрытие и производит залп по полученным координатам. Получив подтверждение об уничтожении противника, ТОС быстро возвращается в безопасное место.

Максим Высочин

Богдан Степовой