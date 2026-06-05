Борис Рожин — о том, как ВС РФ ликвидируют военную машину Запада на Украине

Киев, очевидно, выбрал стратегию осуществления громких террористических актов, причем реализуемых в основном с помощью поставляемых Западом дронов. В рамках этой тактики Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали удары по гражданским объектам. Среди них — общежитие и колледж в Старобельске, гимназия в Сватове, рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиеве, трасса "Новороссия", Запорожская атомная электростанция, жилой дом в Геническе и т.д. Цель таких атак — вызывать недовольство внутри России и вынудить ее пойти на невыгодные условия окончания конфликта.

По схожей модели некогда действовали террористы на Северном Кавказе, пытаясь изменить военно-политический курс РФ. Чем больше поражений терпели боевики, тем более кровавые теракты они устраивали ("Норд-Ост", Беслан и т.д.). Это не спасло их от итогового разгрома — скорее наоборот — ожесточило ответные действия Москвы. Аналогично не помогли теракты и террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ее квазигосударство было разгромлено на территории Ирака и Сирии при помощи России, несмотря на атаки внутри РФ и взрыв российского самолета "Когалымавиа" в Египте.

Украина идет по тому же пути, пытаясь террористическими методами переломить неблагоприятную ситуацию на фронте. Ежемесячно страна теряет новые территории и населенные пункты, вооружения и объекты военно-промышленного комплекса (ВПК). При этом ВСУ несут тяжелые человеческие потери, которые Киев не успевает компенсировать за счет даже насильственной мобилизации.

Проблемы с компенсацией

По совокупным данным из сводок Министерства обороны РФ, только за май 2026 года безвозвратные и санитарные потери ВСУ и иностранных наемников составили более 35 тыс. человек. Суммарно с начала текущего года они оцениваются в 181 тыс. убитыми и ранеными.

При этом Киев ставит задачу ежемесячно мобилизовывать до 30 тыс. граждан, но на практике таких показателей достичь не удается. В частности, ввиду огромного уровня дезертирства. Оно фиксируется на всех этапах: от отлова украинцев на улицах до их непосредственной отправки на передовую. Ситуацию не спасают даже регулярные увеличения групп отлова. На конец мая общее число дезертиров из ВСУ уже превысило 300 тыс. человек, из которых до 80 тыс. сбежали в 2026 году.

В самих ВСУ, согласно данным отчетов, признают лишь около 47 тыс. случаев за текущий год, однако отмечают, что далеко не все эпизоды попадают в статистику. Особенно это касается различных способов откупа в Территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и полевых лагерях подготовки солдат. В целом количество беглецов в ВСУ устойчиво возрастает еще с 2024 года.

Тяжелые потери на фронте привели и к тому, что вербовка иностранных наемников также существенно затруднилась, а их активность на линии боевого соприкосновения заметно снизилась. Закрыть проблему острого дефицита личного состава за счет привлечения новых наемников Киев не способен при всем желании — ежемесячные потери в десятки тысяч человек значительно превосходят общую численность всех воевавших на Украине иностранцев с 2022 года. Зарубежные легионеры — лишь медийное и узкопрофильное подспорье, но они физически не могут заменить отсутствующих бойцов в штатном расписании украинских бригад. Только за 2 июня противник потерял более 1 300 человек. И так изо дня в день.

Потери военной техники

Схожим образом обстоит ситуация и с потерями ВСУ в материальной части. Ежедневно в социальных сетях публикуются десятки видеоматериалов объективного контроля, фиксирующих уничтожение украинской техники различными средствами огневого поражения. Одним из лидеров по числу пораженных целей является центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" МО РФ, высокую эффективность которого признает и сам противник. Согласно статистике центра, только за май его операторы уничтожили 8 танков, 203 боевые бронированные машины (ББМ), 83 самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО) и буксируемых орудия. Кроме того, из строя выведены 181 радиолокационная станция (РЛС), комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР), а также более тысячи единиц автомобильной и инженерной техники.

А ведь на линии боевого соприкосновения активно работают и другие группы операторов. В результате логистические маршруты противника в районах Константиновки, Дружковки, Доброполья, Купянска и других горячих точек завалены уничтоженной техникой, что ежедневно затрудняет снабжение и ротацию войск ВСУ.

Совокупные же потери Киева за май 2026 года, по данным министра обороны РФ Андрея Белоусова, составили: 290 танков и ББМ (включая немецкие Leopard и американские Abrams), 730 САУ, буксируемых орудий, минометов и РСЗО, а также 11 самолетов и 4 вертолета. Количество уничтожаемой автомобильной и инженерной техники исчисляется десятками единиц в сутки. В тыловых районах в мае были ликвидированы несколько ЗРК и РЛС противовоздушной обороны (ПВО), включая американский ЗРК Patriot.

Разумеется, Киев продолжает получать западные вооружения, но уже сейчас отмечается заметное сокращение применения тяжелой бронетехники и артиллерийских орудий на линии фронта. ВСУ пытаются компенсировать этот дефицит наращиванием использования дронов различных типов.

Важно отметить, что покрытие этих потерь в ближайшие два года будет идти фактически в долг, так как финансирование Украины на 2026–2027-й заложено в рамках кредита на сумму €90 млрд. Он в долгосрочной перспективе ляжет тяжелым грузом на европейские экономики. Ситуацию для Киева усугубляет и нарастающий недостаток критически важных ракет для систем ПВО. Их поставки из США резко сократились из-за переключения американцев и их ресурсов на прямую агрессию против Ирана.

Нарастающие удары по стратегическому тылу ВСУ

Помимо непосредственного удержания линии фронта, в течение мая ВС РФ, как я уже отмечал, были вынуждены наносить мощные ответные удары по тыловым районам противника. Эти действия стали закономерной реакцией на непрекращающийся террор Киева против гражданской инфраструктуры и самих граждан России. Основными целями российских высокоточных атак стали исключительно те объекты, которые обеспечивают военный потенциал Украины: предприятия ВПК, энергетические и нефтегазовые мощности, логистические центры и узлы железнодорожного сообщения.

Наиболее сильными с точки зрения эффекта по подрыву военной машины противника стали удары по Киеву 24 мая и 2 июня. В эти дни в столице Украины был поражен целый ряд критически значимых оборонных предприятий, что существенно снизило возможности ВСУ по производству и ремонту боевой техники. Это заводы "Эсмаш", "Генератор", "Арсенал", "Артем", "Маяк", "Дарницкий", а также здание концерна "Укроборонпром". Кроме того, точечным ударом новейшего ракетного комплекса "Орешник" был поражен важный заглубленный объект в Белой Церкви, эффективные поражения военных целей фиксировались и в районе аэродрома Гостомель.

Основной акцент в ударах делался на мощностях, задействованных в выпуске дронов и комплектующих к ним — с учетом общей переориентации ВПК Украины на дроностроение. Также стоит отметить, судя по сообщению Telegram-канала "Рыбарь", в Киеве была ликвидирована тренировочная база "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) под названием "Киллхаус", где шла подготовка операторов БПЛА.

В рамках демилитаризации и системного уничтожения оборонного потенциала Киева ВКС России применили высокоточное оружие по закрытым военным и промышленным объектам в Одессе, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Полтаве, Чернигове, Шостке и Сумах. В результате также был поражен целый ряд стратегических объектов — двигателестроительный завод "Мотор-Сич", металлургический комбинат "Запорожсталь", ракетно-космический завод "Южмаш" и т.д. Огневому воздействию и здесь подверглись сопутствующие логистические узлы: ключевые железнодорожные станции, объекты топливно-энергетического комплекса (например, Шебелинский газоперерабатывающий завод), а также нефтебазы, терминалы "Новой почты", различные склады. Их украинское командование использовало в качестве перевалочных пунктов для хранения западного вооружения и транспортировки военного имущества.

Я перечислил, конечно, не все эпизоды, ведь соответствующие удары наносятся в ежедневном режиме. Ликвидация объектов ВПК, логистики и техники — это те необходимые шаги ВС РФ, которые направлены на удушение киевского террора. Со стороны России мирные жители никогда не были целями. Наше высокоточное оружие — в том числе БПЛА "Герань" — даже при отработке ударов по глубокому тылу противника направлено исключительно на истощение его ПВО. Одновременно комплексы "Искандер" наносят точечные удары по критическим военным объектам, лишая ВСУ технической базы и срывая любые попытки восстановить силы.

Утрата территорий и цели

Динамика последних недель хорошо показывает, что, несмотря на трескучие пиар-перемоги и теракты, Киев изменить ситуацию в свою пользу на линии фронта так и не смог.

Если смотреть по размерам потерянных территорий, то за май 2026 года ВСУ потеряли еще порядка 210 кв. км. И это при том, что, традиционно ожидаемое летом, масштабное наступление ВС РФ явно еще не началось. Командование ВСУ признает тяжесть своего положения, ожидая активных действий российских сил сразу на нескольких ключевых направлениях: Добропольском, Славянском, Краматорском, Краснолиманском, Харьковском, Сумском, Запорожском и Днепропетровском.

Освобождение ключевых городов Донбасса — они же узлы обороны — играет критическую роль для достижения целей специальной военной операции. За май российские подразделения серьезно продвинулись в Константиновке и Белицком, создав прочные предпосылки для их полного взятия под контроль в ближайший месяц. Особенно тяжело для противника складывается ситуация в Константиновке, где часть городского гарнизона (остатки четырех бригад, включая подразделения штурмовой бригады полиции "Лють") фактически попала в огневой мешок в южных районах города. Спешное и тихое прибытие главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на это направление стало характерным маркером нарастающих проблем Киева.

В целом противник в ближайшие месяцы, очевидно, будет стремиться к тому, чтобы замедлить наступление российских войск. Ставка будет сделана на локальные контратаки, массированное применение дронов, удары по логистике тыловой полосы и террористические акты внутри России.

Политическая цель, как я уже отмечал, — вынудить Россию пойти на невыгодные для нее условия. Именно из этой логики проистекают предложения Запада "остановить боевые действия по существующей линии фронта". В Европе и Киеве это прямо называют "достижением более выгодных условий мира для Украины". Но, конечно, там умалчивают, что для этого выбрана откровенно террористическая тактика. Западные спонсоры демонстративно игнорируют прямые атаки на гражданское население, вроде удара по общежитию в Старобельске, поскольку сами же и одобряют подобные методы.

Россия, в свою очередь, продолжит последовательно добиваться реализации стратегических целей СВО — раз приходится это делать военным путем, то именно так. Напомню, одной из промежуточных задач — ключевой на данном этапе — является полное освобождение оккупированных территорий Донецкой Народной Республики. На текущий момент осталось порядка 17–18% от общей площади ДНР и восемь городов: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Доброполье, Белицкое, Святогорск и Красный Лиман, причем в четырех из них уже идут бои. Основные усилия российских войск будут сосредоточены на разгроме группировок ВСУ, которые держат эти рубежи. Системное уничтожение западного вооружения, ликвидация ремонтной базы и подрыв военно-промышленного потенциала Киева — один из путей достижения поставленных целей.

Точно так же, как Россия сломала хребет террористическим группировкам на поле боя в 2000-е и 2010-е, она добьется реализации своих задач и сейчас. Опыт борьбы с противником, применяющим террористические методы, у нас колоссален. Разумеется, поддержка Западом киевского режима осложняет ситуацию, но даже эти вливания не позволяют Киеву стабилизировать линию фронта и остановить продвижение российских войск. Военно-политическое руководство России предельно ясно обозначило позицию: если дипломатические усилия не дадут результата, то цели будут достигнуты военным путем.

Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики

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