Сбер: дефицит кадров в России восполнят ИИ и роботы

Сбербанк представил исследование о трансформации рынка труда и влиянии GenAI на российскую экономику. GenAI и роботизация могут дать российской экономике до 33% роста производительности труда к 2032 году.

Российский рынок труда в 2026 г. находится в точке фундаментальной трансформации. Демографическая ситуация становится жестким ограничением для экономики. Безработица оставалась на рекордно низком уровне в 2,2% в 2025 г. Традиционные методы повышения интенсивности занятости исчерпаны. Исследование показывает, что единственным доступным драйвером устойчивого экономического роста становится повышение производительности труда, сообщили представители Сбербанк.

Масштаб кадрового вызова: при целевых темпах роста ВВП и текущих трендах производительности, к 2032 г. прогнозируется дефицит кадров в объеме 0,5 млн человек.

Технологический потенциал роста: внедрение триады технологий — GenAI, роботизации и удаленных режимов работы — способно увеличить производительность труда на 21–33% к 2032 г. при агрессивном внедрении бизнесом.

Эффект от внедрения GenAI: ИИ не ведет к сокращению занятости, а перераспределяет задачи. Исследователи проанализировали 923 специальности и 17,99 тыс. уникальные трудовые задачи для оценки этого влияния.

Резервы эффективности распределения: экономика обладает огромным скрытым потенциалом. Устранение барьеров для эффективных предприятий и выравнивание конкурентного ландшафта могут повысить производительность в 1,5–2 раза. В частности, перераспределение ресурсов по модели Индии в обрабатывающем секторе способно обеспечить прирост выпуска на 48% без привлечения дополнительных кадров.

Региональная и отраслевая специфика: наибольший потенциал внедрения GenAI сосредоточен в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также Самарской, Томской и Новосибирской областях. В отраслях с доминированием физических операций роботизация становится основным инструментом компенсации кадрового дефицита, эффективно дополняя возможности ИИ.

В конечном итоге, адаптация к новым условиям требует от бизнеса и государства не просто поиска «новых рук», а инвестиций в повышение качества управления ресурсами и внедрение трудосберегающих технологий. К 2032 году именно эффективность станет главным фактором, определяющим конкурентоспособность российской экономики.

Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка: «Современные технологии GenAI неотличимы от волшебства, но полная реализация их полного потенциала требует точной координации интересов бизнеса, работников и государства. Стратегия в области GenAI требует прочного аналитического фундамента. Наша новая база, связывающая виды занятий и трудовые задачи, станет одним из первых элементов этого фундамента и поможет связать три области знания в одну систему: спрос работодателей на навыки, предложение навыков со стороны кандидатов и системы образования, и навыки современных систем GenAI».