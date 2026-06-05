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Газета.ru

Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Политолог Живов: ракеты Циркон не будут массово применяться на Украине

Политолог Алексей Живов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавние удары российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по объектам на территории Украины. По мнению эксперта, данный тип вооружений вряд ли будет массово применяться в текущем конфликте.

Во-первых, ракета очень дорогая, а во-вторых, она нужна в запасе на случай крупномасштабных боевых действий не только с Украиной, пояснил эксперт.

«Ракета «Циркон» может потопить американский авианосец. Вот для чего она создавалась. Она может нанести поражение в ядерном исполнении какому-нибудь городу противника, уничтожить заглубленные бункеры и так далее. А не для того, чтобы лупить по промышленным объектам или складам», — сказал Живов.

Для масштабного поражения крупных или разнесенных объектов нужны более габаритные и мощные боеприпасы, например «Искандер», добавил он.

Удар по Киеву в ночь на 2 июня стал первым массовым использованием ракет «Циркон» — в столице Украины было зафиксировано восемь запусков этого типа, однако силам ПВО противника не удалось сбить ни одной из них. Ночь на вторник оказалась особенно неудачной для украинских зенитчиков: вместо того чтобы перехватывать воздушные цели, противоракеты Patriot падали на киевские дворы или взрывались на пешеходных переходах, как это произошло в Днепропетровске.

Ранее военный эксперт назвал главные преимущества «Циркона».

Вячеслав Душин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
1 комментарий
№1
05.06.2026 03:24
Все скоростные супер-пупер ракеты преназначены для преодоления ПВО, соответственно они должны применяться для выноса ПВО, больше ни для чего почти они не нужны. Без ПВО любую цель можно будет поразить по старинке авиабомбами, максимально дешево.
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