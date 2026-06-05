Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки

303
0
0
В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки.
Источник изображения: @ кадр из видео

На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

"ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства", – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Jiangnan Shipyard
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 03:24
  • 1
Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине
  • 05.06 02:43
  • 1
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 05.06 02:38
  • 0
Комментарий к "World’s Largest Combat Ship Begins Final Sea Trials: How Powerful is Russia’s Nuclear-Powered Cruiser Admiral Nakhimov?" и "The World’s Only Nuclear Surface Combat Ship is Now Heavily Optimised to Defend the Russian Arctic "
  • 04.06 22:13
  • 16027
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО