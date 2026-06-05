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Деловая газета "Взгляд"

Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

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Дрон «Пиранья»
Дрон «Пиранья».
Источник изображения: @ Александр Щербак/ТАСС

Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

Российский беспилотник "Пиранья-10", который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

"Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал", – рассказал представитель компании.

По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников "Пиранья". Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

Тимур Шайдуллин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
865 Пиранья
Piranha
БПЛА
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