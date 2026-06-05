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ЦАМТО

Indumil поставит для БЛА СВ Колумбии системы сброса авиационных боеприпасов

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Флаг страны Колумбия.

ЦАМТО, 4 июня. Сухопутные войска Колумбии заказали партию производимых национальной компанией Indumil малоразмерных авиационных боеприпасов контролируемого подрыва GADCI (granada aerea de despliegue controlado).

Согласно попавшим в распоряжение Jane's Defence Weekly документам, Сухопутным войскам Колумбии будут поставлены 3744 ед. 60-мм боеприпаса, а также необходимое количество устройств сброса контейнерного типа SLAGA (Air Grenade Launching System).

Разработанные компанией Indumil боеприпасы двух типов должны усилить возможности СВ Колумбии по нанесению высокоточных ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Граната GADCI была разработана для заполнения пробела между традиционными ручными гранатами и более крупными авиационными боеприпасами. В отличие от самодельных решений, применяющихся в последних конфликтах, в т.ч. на Украине, геометрия, взрыватель и конструкция системы безопасности серийно производимого Indumil боеприпаса оптимизированы для транспортировки под фюзеляжем БЛА и обеспечения стабильного и контролируемого полета к цели. Выполненное из углеродного волокна устройство сброса используется для транспортировки и контролируемого сброса одной или нескольких гранат GADCI.

Предлагаемое решение не зависит от типа БЛА и может быть интегрировано без существенных структурных модификаций аппарата.

Как подтвердил источник в Indumil, боеприпасы GADCI и устройства сброса SLAGA уже приняты на вооружении батальона беспилотных летательных аппаратов (BANOT), входящего в состав командования армейской авиации СВ Колумбии. Системы применялись в операциях против повстанческих групп и террористических организаций на юго-западе страны. Для применения вооруженных БЛА требуется расчет из двух человек: пилота для управления БЛА и оператора полезной нагрузки.

Принятие боеприпасов на вооружение обеспечивает СВ Колумбии возможность нанесения точечных ударов по живой силе, укрепленным позициям, транспортным средствам, бронетехнике и стационарным объектам противника. Компания сообщила, что 60-мм боеприпас оснащен механическим взрывателем, круговое вероятное отклонение GADCI от цели не превышает 1 м, а радиус поражения – от 15 до 25 м.

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Страны
Колумбия
Украина
Проекты
БПЛА
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