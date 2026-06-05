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В США испытали новую крылатую ракету "Шакал"

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В США испытали новую крылатую ракету "Шакал"

Крылатая ракета "Шакал" (Jackal) американской компании Northrop Grumman успешно прошла ключевые летные испытания, подтвердив работоспособность планера, двигательной установки и системы навигации в условиях отсутствия GPS-сигнала.

В ходе испытаний высокоточная ракета нового поколения продемонстрировала возможности быстрого реагирования благодаря автоматическому запуску турбореактивного двигателя, отмечает NextGenDefense.

Крылатая ракета "Шакал", США

Northrop Grumman


Также боеприпас продемонстрировал возможности полета в режиме автопилота и высокоскоростную маневренность, что позволило оценить потенциальные характеристики в условиях отсутствия GPS-сигнала и в условиях противодействия внешним угрозам.

Компания Northrop Grumman заявила, что успешные испытания позволяют перевести программу на следующий этап разработки.

"Это является продолжением текущих усилий по обеспечению вооруженных сил точными и надежными вариантами нанесения ударов в условиях меняющихся угроз, при этом по мере продвижения программы к оперативной готовности планируются дополнительные испытания и оценка", – сказали в пресс-службе компании.

Northrop Grumman предполагает, что "Шакал", выполненный на базе единой конструкции, будет адаптирован для всех видов сил: для авиации, флота и сухопутных войск.

Ракета способна корректировать траекторию полета, оставаясь незамеченной системами противника, что позволяет ей поражать цели до того, как вражеские силы смогут отреагировать.

Дозвуковая ракета (483 км/ч) при запуске с наземной точки старта сможет поражать цели на дальности до 100 км, а при условии воздушного запуска – до 125 км.

Масса ракеты – 36,5 кг, длина – 1,6 метра, диаметр – 152 мм, размах крыла – 1,2 метра. Масса боевой части – 3 кг.

Масштабная модель системы была впервые представлена ​​в 2022 году.

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США
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