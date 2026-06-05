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РИА Новости

Мантуров высоко оценил вертолетную индустрию и беспилотные системы в России

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ

Мантуров: Россия занимает лидирующие позиции в вертолетной и БПЛА индустрии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия по праву занимает лидирующие позиции в вертолетной индустрии и беспилотных системах за счет школы их создания и опыта эксплуатации, говорится в приветствии первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова участникам 19-й международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных систем "HeliRussia‑2026".

Приветствие на открытии выставки зачитал заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин.

"Россия по праву занимает лидирующие позиции в этих областях. Отечественная школа создания винтокрылой техники известна своими инновационными инженерными решениями, надежностью, уникальным опытом эксплуатации в самых разных климатических и географических условиях. Российские вертолеты и беспилотные летательные аппараты востребованы за пределами нашей страны", - отметил Мантуров.

По его словам, перед отечественным авиастроением стоят масштабные задачи по развитию инноваций, расширению серийного производства и укреплению конкуренции на мировом рынке.

"Уверен, что консолидация усилий государства, промышленности, науки и бизнеса позволит успешно достичь этих целей", - добавил первый вице-премьер.

После приветственной речи участники церемонии открытия перерезали символическую ленту, дав старт работе форума.

На выставке обсудили значительный прогресс в вертолетной отрасли и в активном развитии беспилотных систем, подчеркнув необходимость задействовать бизнес-потенциал.

"Вертолетная отрасль не стоит на месте и идет дальше, но хочется отметить и значительный прогресс в развитии БПЛА. В скором времени они должны начать оказывать платные услуги, должны быть созданы карго-перевозчики, доставлять посылки, и Россия будет к этому стремиться", - заявил научный руководитель Национального исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского", академик РАН Борис Алешин.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Старчев отметил, что "вертолеты, производившиеся в Советском Союзе и Российской Федерации, прекрасно эксплуатируются во многих странах мира и находятся на ведущих ролях".

HeliRussia - это ежегодная международная выставка, посвященная вертолетной индустрии и беспилотным авиационным системам, которая служит ключевой отраслевой площадкой для демонстрации передовых достижений в области пилотируемой и беспилотной авиации, продвижения научного, технологического и экспортного потенциала России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Алешин Борис
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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