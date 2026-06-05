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Александр Ведяхин заявил о создании новых бизнес-моделей на основе ИИ в России

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Александр Ведяхин
Александр Ведяхин.
Источник изображения: Алексей Даничев / РИА Новости

Топ-менеджер Сбера Ведяхин: Российские предприниматели сделали ставку на ИИ

Российское предпринимательское сообщество внедряет искусственный интеллект в свои бизнес-процессы и создает на его основе новые бизнес-модели. Для того чтобы быстрее развивать ИИ, крупнейшие компании страны объединились в Альянс в сфере искусственного интеллекта. И это дает колоссальный экономический эффект, подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на 29-м Петербургском международном экономическом форуме.

Ведяхин уточнил, что в альянс вошли порядка 150 участников. По прогнозам Сбера, экономический эффект для банка от ИИ в 2026 году превысит 500 миллиардов рублей, в том числе от генеративного ИИ — 100 миллиардов рублей (в прошлом году было 50 миллиардов).

«Многие компания показывают похожую динамику. Мы активно выстраиваем технологические партнерства для максимизации результата. В том числе смотрим в сторону Китайской Народной Республики, чтобы производить вычисления на китайских чипах», — добавил первый заместитель председателя правления Сбербанка.

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