Войти
Flotprom

Начинаются ходовые испытания американского надводного беспилотника "Мародёр"

262
0
0

Американская компания Saronic Technologies спустила на воду свой первый беспилотник среднего класса "Мародёр". Как уточняет Navy Recognition, таким образом перспективная платформа переходит от стадии проектирования и постройки к ходовым испытаниям.

Заявленная дальность плавания 55-метрового "Мародёра" достигает 5400 морских миль. Беспилотник должен развивать скорость свыше 25 узлов. Предусмотрено размещение на борту полезной нагрузки в контейнерах для выполнения различных задач – от разведки, наблюдения и ретрансляции связи до логистики, постановки ложных целей и мониторинга морского дна.

Спуск на воду беспилотника среднего класса "Мародёр", США

Saronic Technologies


Как отметили представители Saronic Technologies процесс от начала проектирования до постройки и спуска на воду занял менее года.

Напомним, что Пентагон реализует амбициозную программу Ghost Fleet Overlord (можно перевести как "Повелитель призрачного флота"). Предполагается, что суда "Призрачного флота" смогут выполнять как разведывательные и транспортные функции, так и участвовать в боевых действиях.

В рамках этого плана ВМС США готовятся к 2030 году интегрировать более 30 беспилотных надводных кораблей среднего класса в состав своего флота, развернутого в Индо-Тихоокеанском регионе. Дроны должны помочь обеспечить постоянное наблюдение и оперативное развертывание на фоне военно-морской экспансии Китая.

Платформа "Марадёр" разработана в ответ на основную проблему, стоящую перед современным американским флотом: как поддерживать присутствие, наблюдение и доставку грузов в обширных океанских районах, не подвергая моряков и ценные боевые корабли ненужному риску. В Индо-Тихоокеанском регионе на военно-морские операции влияют большие расстояния между разбросанными островными цепями, а также средства противодействия, развернутые региональными игроками. Средний беспилотник предоставит командованию дополнительный инструмент, способный действовать далеко от берега и выполнять широкий спектр задач без необходимости задействовать персонал.

Грузоподъемность "Мародёра" – 150 тонн. Он сможет перевозить до четырех 40-футовых или до восьми 20-футовых контейнеров ISO. Модульность является ключевым преимуществом данной платформы для американских ВМС.

Программная оболочка – один из наиболее важных элементов "Мародёра". Компания Saronic разработала собственную систему для управления безэкипажным флотом, которая обеспечивает возможность в режиме реального времени контролировать автономность корабля. Оператор не просто управляет беспилотником на расстоянии, а отслеживает его функционирование с помощью телеметрии, данных о состоянии подсистем, оповещений, регистрации событий, диагностики, воспроизведения истории событий и т.д.

Согласно заявлению Saronic, в случае заключения соответствующего заказа компания сможет выпускать ежегодно до 20 беспилотников "Мародёр".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 03:24
  • 1
Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине
  • 05.06 02:43
  • 1
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 05.06 02:38
  • 0
Комментарий к "World’s Largest Combat Ship Begins Final Sea Trials: How Powerful is Russia’s Nuclear-Powered Cruiser Admiral Nakhimov?" и "The World’s Only Nuclear Surface Combat Ship is Now Heavily Optimised to Defend the Russian Arctic "
  • 04.06 22:13
  • 16027
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО