Начинаются ходовые испытания американского надводного беспилотника "Мародёр"

Американская компания Saronic Technologies спустила на воду свой первый беспилотник среднего класса "Мародёр". Как уточняет Navy Recognition, таким образом перспективная платформа переходит от стадии проектирования и постройки к ходовым испытаниям.

Заявленная дальность плавания 55-метрового "Мародёра" достигает 5400 морских миль. Беспилотник должен развивать скорость свыше 25 узлов. Предусмотрено размещение на борту полезной нагрузки в контейнерах для выполнения различных задач – от разведки, наблюдения и ретрансляции связи до логистики, постановки ложных целей и мониторинга морского дна.

Спуск на воду беспилотника среднего класса "Мародёр", США Saronic Technologies

Как отметили представители Saronic Technologies процесс от начала проектирования до постройки и спуска на воду занял менее года.

Напомним, что Пентагон реализует амбициозную программу Ghost Fleet Overlord (можно перевести как "Повелитель призрачного флота"). Предполагается, что суда "Призрачного флота" смогут выполнять как разведывательные и транспортные функции, так и участвовать в боевых действиях.

В рамках этого плана ВМС США готовятся к 2030 году интегрировать более 30 беспилотных надводных кораблей среднего класса в состав своего флота, развернутого в Индо-Тихоокеанском регионе. Дроны должны помочь обеспечить постоянное наблюдение и оперативное развертывание на фоне военно-морской экспансии Китая.

Платформа "Марадёр" разработана в ответ на основную проблему, стоящую перед современным американским флотом: как поддерживать присутствие, наблюдение и доставку грузов в обширных океанских районах, не подвергая моряков и ценные боевые корабли ненужному риску. В Индо-Тихоокеанском регионе на военно-морские операции влияют большие расстояния между разбросанными островными цепями, а также средства противодействия, развернутые региональными игроками. Средний беспилотник предоставит командованию дополнительный инструмент, способный действовать далеко от берега и выполнять широкий спектр задач без необходимости задействовать персонал.

Грузоподъемность "Мародёра" – 150 тонн. Он сможет перевозить до четырех 40-футовых или до восьми 20-футовых контейнеров ISO. Модульность является ключевым преимуществом данной платформы для американских ВМС.

Программная оболочка – один из наиболее важных элементов "Мародёра". Компания Saronic разработала собственную систему для управления безэкипажным флотом, которая обеспечивает возможность в режиме реального времени контролировать автономность корабля. Оператор не просто управляет беспилотником на расстоянии, а отслеживает его функционирование с помощью телеметрии, данных о состоянии подсистем, оповещений, регистрации событий, диагностики, воспроизведения истории событий и т.д.

Согласно заявлению Saronic, в случае заключения соответствующего заказа компания сможет выпускать ежегодно до 20 беспилотников "Мародёр".