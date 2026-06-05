В РФ могут открыть доступ к некоторым заблокированным интернет-сервисам

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На фоне усиливающейся борьбы Роскомнадзора с доступом российских пользователей к интернет-ресурсам, которые по разным причинам были ранее заблокированы в рунете, появилась обнадеживающая новость. Доступ к некоторым зарубежным веб-сервисам в РФ может быть восстановлен.

С такой инициативой выступили ведущие российские сотовые операторы. Речь идет об иностранных интернет-платформах, пользующихся большой популярностью не только у российских граждан, но и во всем мире. Причем некоторые оказались недоступными в рунете по той причине, что свернули официальную деятельность в нашей стране и покинули российский рынок добровольно. У РКН к ним претензий нет, доступ россиянам эти ресурсы ограничили сами.

В результате большинство российских пользователей всемирной сети стали заходить на эти ресурсы, используя VPN-сервисы. Регулярные вбросы о том, что РКН закроет и эти обходные пути официального подтверждения не получают. При этом использование зарубежных VPN-сервисов, особенно бесплатных, создает серьезные риски утечки конфиденциальных данных пользователей.

Генеральный директор сотового оператора компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сергей Анохин на полях ПМЭФ рассказал РБК, что сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к зарубежным стриминговым сервисам, нейросетям и другим заблокированным в России ресурсам. Речь идет о техническом решении, которое позволит российским пользователям, не используя VPN, получить свободный доступ к таким платформам.

По словам Анохина, «эта идея нашла поддержку» у властей. Представитель Т2 заявил, что «это межотраслевая инициатива, которую прорабатывают все операторы».