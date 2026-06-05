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Военное обозрение

Александр Вулин: сербы не хотят быть частью антироссийской истерии

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы, когда мир сталкивается с нарастающей антироссийской истерией, Сербия остается одной из немногих стран, которая не поддается этому давлению. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в своем недавнем заявлении подчеркнул, что большинство сербов не хотят быть частью этой антироссийской истерии и считают русофобию в Европе не только глупостью, но и большим преступлением.

В беседе с журналистами РИА Новости Вулин отметил:

Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия. Перед Первой мировой войной это была сербофобия, сейчас – русофобия.

Сербия, обладая исторически близкими связями с Россией, не только не поддерживает санкции против Москвы, но и активно выступает против них. Вулин подчеркнул, что сербы – единственная нация в Европе, которая понимает, как это глупо и какое это большое преступление. Он также отметил, что в условиях нарастающего давления со стороны Запада Сербия должна оставаться верной своим историческим союзникам.

В условиях, когда однополярный мир рушится, сближение позиций и коллективное решение вопросов безопасности выходит на передний план. Вулин также указал на риск того, что после выборов в Сербии к власти могут прийти проевропейские силы, которые могут изменить курс страны и разрушить отношения с Россией.

Если проевропейские партии возьмут власть, то Россия не должна рассчитывать на то, что у нее по-прежнему будет союзник.

Сербия и Россия имеют долгую историю дружбы и взаимопомощи. В условиях современных геополитических реалий, когда давление на Россию возрастает, Сербия остается верным союзником.

Вулин подчеркивает:

Мы действительно братья, и мы это показываем и доказываем историей. Но мы должны доказать это и в будущем.

Таким образом, Сербия, несмотря на внешние давления и угрозы, продолжает оставаться надежным партнером России, демонстрируя свою приверженность братским отношениям и историческим связям.

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Россия
Сербия
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