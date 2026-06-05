В Индию началась поставка четвертого полкового комплекта ЗРС С-400 "Триумф"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне ЗРК С-400 выступает перед военнослужащими военно-воздушной базы Адампур . 13 мая 2025 года.

ЦАМТО, 4 июня. В Индию 3 июня прибыла первая партия компонентов четвертого полкового комплекта ЗРС С-400 "Триумф", сообщает India Today.

По данным источников в оборонном ведомстве Индии, доставка осуществлена морским транспортом; завершение передачи полного состава имущества четвертого полкового комплекта запланировано в течение июня 2026 года.

Приемо-сдаточные испытания четвертого комплекта были завершены личным составом ВВС Индии в России 18 апреля 2026 года.

Контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400 был заключен между Россией и Индией 5 октября 2018 года в ходе визита президента Российской Федерации в Нью-Дели. Государственным заказчиком с индийской стороны выступает Министерство обороны Индии, поставщиком – АО "Рособоронэкспорт". Сумма соглашения составляет 5,43 млрд. долл.

Предшествующие поставки осуществлялись в следующей последовательности: первый полковой комплект – декабрь 2021 года, второй полковой комплект – апрель 2022 года, третий полковой комплект – февраль 2023 года (по другим источникам – октябрь 2023 года). Развертывание ранее принятых комплектов произведено в северном и восточном секторах, в том числе в зоне Сиккимского коридора.

Четвертый полковой комплект предназначен к развертыванию в штате Раджастан на западном операционном направлении (вдоль индийско-пакистанской границы). Таким образом, после ввода в боевой состав четвертый комплект закроет сектор, ранее не прикрытый ЗРС данного класса. В полной боеготовности система обеспечит сплошное радиолокационное поле и зону поражения, перекрывающую пакистанскую территорию на значительную глубину, отмечает India Today.

Полковой комплект ЗРС С-400 в экспортной конфигурации включает: пункт боевого управления (ПБУ) 55К6Е; радиолокационный комплекс (РЛК) 91Н6Е (дальность обнаружения аэродинамических целей – до 570 км, одновременное сопровождение – до 300 целей); многофункциональные РЛС подсвета и наведения 92Н6Е; транспортно-пусковые установки (ТПУ) 5П85ТЕ3/5П85СЕ3 (до 12 ед. в составе одного ЗРК); всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6Е.

В номенклатуру зенитных управляемых ракет (ЗУР) входят: 40Н6 (дальность поражения до 400 км), 48Н6ДМ (до 240 км), 9М96Е2 (до 120 км), 9М96Е (до 40 км).

Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев 20 мая 2026 года подтвердил соблюдение согласованного графика поставок: пятый (заключительный) полковой комплект по действующему контракту запланирован к отправке в ноябре 2026 года; завершение передачи предполагается до конца 2026 года.

Помимо этого, 27 марта 2026 года Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии (Defence Acquisition Council, DAC) под председательством министра обороны Раджнатха Сингха одобрил приобретение пяти дополнительных полковых комплектов ЗРС С-400 (в составе пакета закупок общей стоимостью 25 млрд. долл.), что доведет совокупное количество ЗРС С-400 в составе ВС Индии до десяти дивизионов (полковых комплектов).

В феврале 2026 года Комитет по оборонным закупкам МО Индии утвердил срочную поставку 288 ЗУР для уже принятых на вооружение комплектов С-400: 120 ракет ближней зоны (до 40 км) и 168 ракет средней и большой дальности (150-400 км); стоимость партии – около 1 млрд. долл.

По данным издания The Print, Индия также рассматривает вопрос о закупке в России ЗРС С-500 "Прометей".