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Роботизированную «Депешу» показали на ПМЭФ

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Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

«Ростех» показал гусеничный НРТК «Депеша-3» на ПМЭФ

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Депеша-3», который применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» сообщил в Telegram.

Отмечается, что гусеничные платформы хорошо зарекомендовали себя в ходе работы в сложных условиях. НРТК постоянно совершенствуют на основе отзывов из зоны СВО. Холдинг добавил, что сейчас на «Депеше» тестируют различные модули, которые расширят сценарии применения техники.

Базовая «Депеша» может нести до 150 килограммов груза. Ее можно использовать для доставки грузов и эвакуации раненых. Также НРТК можно оснастить системой дистанционной постановки мин.

В апреле стало известно, что «Депеша-3» стала носителем мишенной системы. Комплекс позволяет отрабатывать стрельбу по движущимся целям в ходе боевой подготовки.

В декабре 2025 года «Высокоточные комплексы» сообщили, что проходимость «Депеши» улучшили в ходе модернизации.

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