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ЦАМТО

ВВС Чили оценивают предложения по самолетам военно-транспортной авиации

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 июня. ВВС Чили рассматривают конкурирующие технико-экономические предложения по самолетам Lockheed Martin C-130J "Супер Геркулес", Leonardo C-27J "Спартан" и Embraer KC-390 "Миллениум" в рамках программы обновления парка ВТА.

Как сообщает Defensa.com, основу транспортной авиации ВВС Чили по-прежнему составляют машины семейства C-130 "Геркулес" (четыре ВТС C-130H и три заправщика KC-130R/H). Данный парк сохраняет оперативную пригодность, однако сталкивается с проблемой старения, несмотря на проведенные работы по модернизации. В частности, на пяти бортах установлены новые воздушные винты NP2000 производства Collins Aerospace. Парк задействован в логистических перевозках, операциях по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая недавние поставки гуманитарных грузов в Боливию, и антарктических миссиях.

Lockheed Martin на выставке FIDAE-2026 представила проработку коммерческого предложения по C-130J "Супер Геркулес". Представители компании сообщили о заинтересованности в расширении сотрудничества с национальным авиастроительным предприятием ENAER, с которым уже действуют контрактные обязательства.

Итальянская Leonardo передала ВВС Чили технико-экономическое предложение по двухдвигательному C-27J "Спартан". В марте 2026 года делегация компании во главе с руководителями Карло Бассани и Альберто Тутино провела встречу в командовании материально-технического обеспечения ВВС Чили для детализации характеристик самолета и продолжения переговоров.

Embraer продвигает в регионе KC-390 "Миллениум". Командующий ВВС Чили генерал Уго Родригес в 2025 году провел переговоры с представителями бразильской компании по совместным проектам. Контакты были продолжены на FIDAE-2026, где стенд Embraer посетил президент Чили Хосе Антонио Каст. Исполнительный директор Embraer Франсиску Гомес Нету в середине мая 2026 года подтвердил агентству Reuters наличие активных переговоров с Чили и Колумбией о возможных закупках C-390 на фоне наращивания производства.

В качестве дополнительной опции большей размерности также рассматривается A-400M "Атлас", хотя формальные переговоры Airbus по нему на текущий момент не зафиксированы. На FIDAE-2026 Airbus Defence and Space при поддержке ВВС Испании представила A-400M на статической экспозиции.

Как отмечается, официальных решений и конкретных сроков закупки на текущий момент не объявлено. В январе 2026 года комиссия по обороне палаты депутатов рассмотрела состояние парка C-130 при участии министра обороны и командующего ВВС. Часть заседания носила закрытый характер.

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A400M
C-130
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