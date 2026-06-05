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Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

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Фото: airliners.net / wikimedia
Фото: airliners.net / wikimedia.

Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверил самолет S102B Korpen ВВС Швеции

Последствия вчерашнего налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург проверил самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что во время налета работают дежурные радары, которые после завершения атаки передислоцируются. «Как пишет Telegram-канал, шведский самолет может фиксировать соответствующие изменения. Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», — говорится в публикации.

«Военная хроника» заключает, что таким образом S102B Korpen изучает структуру взаимодействия российских войск противовоздушной обороны.

В мае телеканал SVT Nyheter сообщил, что Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией.

В апреле портал MK.RU со ссылкой на данные публичных авиатрекеров рассказал, что S102B Korpen Швеции совершил полет в районе российской границы в акватории Балтийского моря после атаки беспилотников ВСУ по Ленинградской области.

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Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
БПЛА
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