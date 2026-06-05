К саммиту НАТО Турция превратит Анкару в крепость (Bloomberg, США)

Bloomberg: Турция значительно усилит безопасность Анкары к саммиту НАТО

В преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкаре в начале июля, Турция превратит свою столицу в крепость, сообщает Bloomberg. Планируется задействовать турецкие системы ПРО ближнего и среднего радиуса действия и перевести парк истребителей F-16 в состояние повышенной боевой готовности.

Фират Козок

Селькан Хакаоглу (Selcan Hacaoglu)

По словам источников, знакомых с ситуацией, Турция превратит свою столицу, которая в последние годы подвергалась террористическим атакам, в настоящую крепость с системами противоракетной обороны и истребителями. Это будет сделано в преддверии саммита Организации Североатлантического договора, который пройдет в Анкаре в следующем месяце.

Как сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными и знакомые с приготовлениями к саммиту, власти планируют задействовать турецкие системы противоракетной обороны ближнего и среднего радиуса действия и перевести парк истребителей F-16 Турции в состояние повышенной боевой готовности на время встречи лидеров альянса 7-8 июля. Турция также развернет беспилотники и антидроновые системы и разместит более 40 тысяч сотрудников служб безопасности в окрестностях Анкары.

Предстоящий саммит НАТО станет первым с начала американо-израильской войны против Ирана, который граничит с Турцией на востоке. Системы противоракетной обороны альянса, размещенные в регионе, сбили четыре иранские ракеты, нацеленные на Турцию, в течение первого месяца конфликта. Как сообщили источники, учитывая близость страны к зоне боевых действий и недавние террористические атаки, совершенные там курдскими боевиками и "Исламским государством"*, Анкара усилила меры безопасности.

Также, согласно источникам, на саммите ожидается около 6 тысяч участников. Помимо представителей стран-членов НАТО это будут представители четырех партнеров из Индо-Тихоокеанского региона, четырех государств Персидского залива и Украины. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во вторник в интервью телеканалу Bloomberg TV, что Турция рассчитывает также на участие президента США Дональда Трампа.

Турция имеет вторую по величине армию в НАТО после США, а ее быстро растущая оборонная промышленность играет важную роль в системах взаимной обороны блока.

Усиление мер безопасности выходит далеко за рамки привлечения полицейских сил. За последние 80 дней Турция потратила более 230 миллионов долларов на модернизацию военной взлетно-посадочной полосы в Анкаре, которая будет использована для прибытия самолетов глав государств. Эта полоса расположена ближе к месту проведения саммита — дворцу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чем главный коммерческий аэропорт города, благодаря чему сократится длина кортежей и будет меньше рисков для безопасности.

Сам город к саммиту преобразится. По сообщениям источников, международные рейсы в главный коммерческий аэропорт Анкары Эсенбога будут ограничены для оптимизации воздушного движения. Власти также планируют ввести общегородской запрет на демонстрации с 1 по 15 июля и координировать свои действия с иностранными спецслужбами для выявления лиц, когда-либо участвовавших в протестах за рубежом.

По словам представителей властей, в период проведения саммита будет объявлен трехдневный административный выходной, чтобы разгрузить городские дороги. Также сообщается, что в это время оружейным магазинам в столице будет запрещено выставлять оружие в витринах в целях предотвращения возможных грабежей, а на ключевых перекрестках будет установлено около 100 современных камер видеонаблюдения в дополнение к более чем 30 тысячам камер, уже установленным по всему городу.

*запрещенная в РФ террористическая организация