Литва хочет разместить на своей территории американское ядерное оружие

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Власти Литвы в настоящее время обсуждают с США возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия. Об этом заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас.

Как сообщает издание Politico, Каунас отказался вдаваться в детали, однако отметил, что такие переговоры в настоящее время продолжаются. Несмотря на то, что конституция Литвы запрещает размещение оружия массового поражения на территории страны, спикер Сейма Юозас Олекас и президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, ссылаясь на риски для безопасности, предложили внести в документ поправки, которые отменили бы этот запрет. При этом, чтобы внести соответствующие поправки в конституцию Литвы, необходимо не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность размещения своих дополнительных ядерных вооружений в ряде европейских стран НАТО. Кроме того, это позволит разместить на территории этих стран самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары.

По информации газеты Financial Times, в предложении о размещении американских самолетов с ядерным оружием заинтересована Прибалтика и другие страны «восточного фланга» НАТО, включая Польшу. В настоящее время в НАТО продолжаются переговоры, при этом наибольший интерес к этому вопросу проявляют страны, наиболее близко расположенные к российским границам.