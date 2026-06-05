Келин: Украина отдала производство беспилотников на аутсорсинг Великобритании

ЦАМТО, 4 июня. Украина отдала производство беспилотников на аутсорсинг Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим", – сказал А.Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал "войной дронов". Украина в больших количествах получает беспилотники из западных стран, которые поставили их производство на поток, добавил дипломат. Киев, в отличие от России, использует БЛА для ударов по гражданским объектам, напомнил посол.

"При этом у нас есть огромные ресурсы для производства беспилотников. И в любом случае, мы будем доминировать в этой области", – цитирует "РИА Новости" А.Келина.