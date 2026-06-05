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Военное обозрение

Показан один из противоблиндажных боеприпасов ВСУ для сбросов с дронов

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы фотографии, на которых можно увидеть один из вариантов используемых противником «противобункерных» («противоблиндажных») боеприпасов для сбросов с дронов.

Вероятнее всего, эти боеприпасы изготавливаются кустарным способом в импровизированных «цехах». ТТХ и эффективность подобных «противобункерных» сбросов неизвестны. Вероятнее всего, судя по габаритам изделия, боеприпасы этого типа предназначены для сбросов с тяжелых гексакоптеров типа «Баба Яга».

Источник изображения: topwar.ru

Между тем на вооружении нашей армии также присутствуют мультироторные беспилотные системы, являющиеся аналогами «Бабы Яги». Одним из подобных БПЛА является гексакоптер «Мангас», разработанный Байкальской Тактической Группой (БТГ) совместно с разработчиками НРТК «Курьер».

Грузоподъемность «Мангаса» — до 20 кг, максимальная дальность полета (с минимальной нагрузкой) — до 40 километров. Дрон оснащен системой автопилота и защитой от средств радиоэлектронного подавления. К началу 2026 года дроны этого типа совершили более 500 боевых вылетов — доставляли воду, еду и боеприпасы на передовые опорные пункты. При этом, помимо снабжения, «Мангас» применяется для минирования логистических путей отступления ВСУ, нести несколько противотанковых мин, работать в режиме «камикадзе» и сбрасывать боеприпасы и бомбы.

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