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ЦАМТО

Saab выкатила первый двухместный истребитель Gripen F для ВВС Бразилии

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Источник изображения: Фото: Saab

ЦАМТО, 4 июня. Компания Saab 2 июня объявила о состоявшейся на предприятии в Линчепинге презентации разработанного в партнерстве с бразильской промышленностью двухместного истребителя Gripen F.

Gripen F, предназначенный для поставки ВВС Бразилии, представляет собой двухместный учебно-боевой вариант истребителя Gripen E, обеспечивающий как обучение и переподготовку пилотов, так и выполнение боевых задач на базе одной платформы.

В качестве первого заказчика Gripen F Бразилия сыграла важную роль в совместной разработке двухместного варианта, обеспечив прямое промышленное участие и долгосрочное сотрудничество. Благодаря трансферу технологий Бразилия подготовила сотни инженеров и техников, одновременно повышая национальные компетенции в области проектирования и разработки авиатехники.

Gripen F обладает сходными с Gripen E конструкцией, характеристиками и средствами обнаружения. Добавление полностью независимой второй кабины позволяет выполнять задачи под руководством инструктора на полностью боеспособном истребителе, предоставляя пилотам-стажерам возможность подготовки в реалистичных условиях. В результате обучение и переподготовка пилотов могут быть значительно ускорены, а боевая эффективность при применении истребителя в условиях высокой угрозы повышена за счет распределения рабочей нагрузки между членами экипажа и улучшения управления полетом.

Перед поставкой ВВС Бразилии самолет будет передан Центру летных испытаний Saab в Швеции, где планируется провести комплексные летные испытания.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов Gripen E/F. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Из 36 самолетов 28 машин будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

Поставки самолетов начались в 2020 году, и на сегодняшний день ВВС Бразилии передано 11 одноместных истребителей. Первая пара самолетов F-39E Gripen (Gripen E) была официально принята на вооружение ВВС Бразилии 22 апреля 2022 года.

Компания Saab также получила заказы на поставку двухместных Gripen F от ВВС Таиланда и Колумбии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Колумбия
Таиланд
Швеция
Продукция
Gripen NG
Проекты
2020-й год
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