Politico: Зеленский пожаловался союзникам на нехватку ПВО

Военная помощь НАТО Украине запаздывает, пишет Politico. На этом фоне Зеленский потребовал у союзников активизировать поставки средств ПВО. Глава киевского режима посетовал на то, что объемы поставок “быстро сократились” после войны США с Ираном.

Виктор Джек (Victor Jack)

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники Киева пожертвовали миллиард долларов на программу финансирования альянса — однако это намного меньше поставленной на этот год цели в 12 миллиардов

Глава украинского режима Владимир Зеленский в среду призвал европейские страны активизировать поставки критически важных средств противовоздушной обороны, поскольку обязательства по финансированию ключевой программы НАТО отстают от графика.

“Баллистические ракеты — последний аргумент России в конфликте против Украины, и мы должны найти против них адекватный ответ, — заявил Зеленский журналистам в Киеве. — Поэтому нашим партнерам было бы очень полезно уделить защите от баллистических ракет особое внимание”.

Киев неоднократно обращался к союзникам по НАТО с просьбой предоставить ключевые американские перехватчики Patriot, которые могут уничтожать российские баллистические ракеты. Последний запрос поступил на следующий день после мощного комбинированного ракетно-беспилотного удара по столице Украины.

Страны ЕС согласились выделить кредит в размере 90 миллиардов евро на поддержку Украины до 2027 года. В феврале союзники по НАТО также пообещали выделить 35 миллиардов долларов на укрепление противовоздушной обороны Киева — министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в него войдет до 35 ракет Patriot PAC-3.

Но Зеленский предупредил, что проблема заключается “уже не только в финансировании”, сообщив журналистам, что объемы поставок “быстро сократились” после войны США с Ираном, которая легла тяжким бременем на мировые арсеналы ключевых вооружений.

Глава украинского режима заявил, что вместо этого договорился с “рядом стран” о том, чтобы занять их место в очереди на поставку ракет Patriot из США. “Но занять место в очереди можно, лишь оплатив контракт, — и мы должны платить”, — сказал он.

Зеленский, к которому в среду в Киев прибыл с необъявленным визитом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, также сообщил, что шесть стран согласились на новые взносы в программу НАТО по закупке в США вооружений из Перечня приоритетных требований Украины (PURL).

Однако Зеленский сказал, что “темпы поставок через PURL и их объемы недостаточны”, добавив, что обсудил с Рютте “дополнительные шаги”.

Рютте заверил, что США “делают все возможное в плане доставки на Украину ракет PAC-3 и PAC-2” — перехватчиков для системы Patriot.

Программа PURL была запущена прошлым летом после того, как президент США Дональд Трамп свернул новые обязательства по оказанию военной помощи Киеву, и Рютте собирает средства для этой инициативы у стран-доноров.

Лидер НАТО сообщил, что партнеры Украины пообещали выделить в рамках этой программы почти шесть миллиардов долларов. Однако в прошлом году союзники уже пообещали выделить пять миллиардов, что говорит о том, что за первые пять месяцев 2026 года НАТО выделила лишь один миллиард дополнительных денежных средств — намного ниже поставленной Рютте цели в 12 миллиардов долларов за весь год.

Официальные лица НАТО уверяют, что страны уже согласились на дополнительные пожертвования, но ожидают окончательного утверждения, после чего объявят об этом официально. Хотя “мы действительно немного отстаем” по взносам, союзники выделили “на миллионы больше”, чем Рютте может объявить публично, сообщил один осведомленный источник на условиях анонимности.

Представитель североатлантического альянса сообщил журналу Politico от имени организации: “Генеральный секретарь ясно дал понять, что поддержка Украины через PURL будет продолжаться, поэтому следует ожидать новых финансовых обещаний в ближайшем будущем”.

Дискуссия о финансировании развернулась на этапе, когда североатлантический альянс пытается представить конкретные финансовые обязательства, чтобы успокоить Киев перед июльским саммитом лидеров НАТО, на котором Зеленский будет присутствовать кулуарно.

Ранее союзники отклонили предложение Рютте выделить Украине 0,25% своего ВВП. По словам трех дипломатов НАТО, в настоящее время они обдумывают предложение Германии о повышении прозрачности взносов в сочетании с непреложным нормативом финансирования, пока еще не определенным.