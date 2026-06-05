"Цитадель" от беспилотников. Чем российская армия будет сбивать дроны ВСУ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В России представили перспективную систему ПВО — зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель". Это оружие узкоспециализированное, его задача — уничтожение дальних ударных беспилотников самолетного типа. В перспективе "Цитадель" обеспечит защиту важных объектов инфраструктуры от украинских дронов FP-1, "Лютый", "Хорнет" и ряда других. Об этом комплексе и о других разработках в области малой ПВО — в материале РИА Новости.

"Умная" турель

ЗАК-30 "Цитадель" — это турель с 30-миллиметровым скорострельным орудием 2А42, предназначенная для круглосуточной работы по воздушным целям. Комплекс оснащается оптико-электронными средствами обнаружения и сопровождения в видимом и ИК-диапазонах, а также может получать целеуказание от РЛС ПВО.

Новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", способный с помощью "умных" снарядов бороться с различными типами беспилотников, на выставке военной техники в рамках первого Международного форума по безопасности Источник изображения: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Создан на базе дистанционного управляемого боевого модуля БМ-30-Д "Спица", разработанного нижегородским ЦНИИ "Буревестник" в 2015-м по заказу Минобороны. Им предполагалось оснащать бронеавтомобили КамАЗ "Выстрел" и "Тайфун-ВДВ". В серию модуль не пошел, однако сегодня, в условиях новых воздушных угроз, имеет все шансы на массовое производство.

"Цитадель" получила алгоритмы искусственного интеллекта — для более эффективного противодействия дронам. Сама обнаруживает воздушную цель, определяет дистанцию и скорость, берет необходимое упреждение. Оператору остается лишь нажать на кнопку. Это значительно повышает точность огня.

Новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", способный с помощью "умных" снарядов бороться с различными типами беспилотников, на выставке военной техники в рамках первого Международного форума по безопасности Источник изображения: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Кроме того, комплексу предоставили новые 30-миллиметровые шрапнельные снаряды с дистанционно управляемым взрывателем. Система наведения рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса в зависимости от траектории полета, высоты и скорости цели. На пути дрона возникает облако осколков — это позволяет уничтожать малоразмерные и высокоскоростные БПЛА. Максимальная автоматизация сокращает время от обнаружения до поражения, что важно при отражении массированных воздушных атак.

Наиболее вероятная область применения — прикрытие стационарных объектов: аэродромов, складов, командных пунктов, узлов связи, ПВО и другой критически важной инфраструктуры. Второй сценарий — ближняя противодроновая оборона в составе эшелонированной ПВО, где "Цитадель" берет на себя беспилотники средней дальности, позволяя остальным комплексам работать по более приоритетным целям.

Новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" Источник изображения: © Фото : Ростех

"Цитадель" уже отражает налеты украинских дронов на столицу — в рамках опытно-боевой эксплуатации. Высокие характеристики комплекса подтверждаются. Дело за промышленностью, которой предстоит масштабировать производство. Противник наращивает интенсивность ударов по России дронами самолетного типа. И зенитные комплексы, подобные ЗАК-30, как воздух нужны во многих местах.

Защита от "мелюзги"

До сих пор ни России, ни Украине не удалось создать эффективную защиту от FPV-дронов. Комплексы РЭБ не справляются с оптоволоконными БПЛА. Радиолокационные станции ЗРК "мелюзгу" не видят, да и дорого бить по ней зенитными ракетами. "Мангалы" на технике спасают не всегда. В полотне противодронных сетей, которыми накрывают участки прифронтовых дорог, опытный оператор без проблем найдет прореху, чтобы проскочить внутрь. А мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами не могут быть везде и сразу.

Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр" Источник изображения: © Фото : Ростех

В холдинге "Высокоточные комплексы" тоже решили пойти по пути автоматизации ПВО "малого воздуха" и разработали комплекс "Зубр" для прикрытия как передовых позиций, так и критически важной инфраструктуры в ближнем тылу. Система выявляет воздушные цели — в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы — на расстоянии до полутора километров в любое время суток, берет их на сопровождение и вычисляет параметры для стрельбы.

Боевой модуль — это буксируемая автоматическая турель со счетверенными пулеметами ПКТ или четырехствольным ГШГ-7,62. Американцы, кстати, многоствольные "миниганы" давно и успешно используют в качестве скорострельных зениток. Производители утверждают, что "Зубру" хватит огневой мощи и плотности огня, чтобы уничтожить даже самый юркий дрон. Таких огневых установок в комплексе может быть до четырех.

Ракетные аргументы

Появились и другие "мухобойки". С осени прошлого года в войска поступают модифицированные зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД" с многофункциональными радиолокационными и электронно-оптическими системами, которые мониторят воздушную обстановку на дистанции до 45 километров и обнаруживают даже малоразмерные цели.

Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Но главный козырь — 48 малогабаритных зенитных ракет БП ТКБ-1055 для борьбы с небольшими быстролетящими целями. Дальность стрельбы — до семи километров, высота — от 15 до 5000 метров. Скорость ракеты — 840 метров в секунду, боевая часть — осколочно-фугасная. Запустили в серию в июне 2025-го.

"Панцирь-СМД" монтируется на колесные и гусеничные шасси или стационарно (например, на крыше дома). Основное оснащение — на вращающейся башне. В передней части — неподвижная антенна радиолокатора сопровождения целей. На крыше у кормы — вращающаяся антенна РЛС. По бокам — пусковые установки.

В зоне СВО "Панцирь-СМД" обкатывается как средство ближней обороны от дронов. Прикрывает командные пункты, позиции более дальнобойной ПВО, важные промышленные объекты. Большой боезапас позволяет одной батарее отразить даже массированный налет ударных БПЛА.

Кроме того, в конце 2025-го концерн "Калашников" сообщил о готовности приступить к серийному производству зенитного ракетного комплекса "Крона". Это двухдиапазонный радиолокационный маневренный и высокоавтоматизированный ЗРК, со средствами обнаружения, управления, поражения. На гусеничном или колесном шасси (в частности, БТР).

"Крона" — симбиоз двух других комплексов ближнего действия, "Стрелы-10М" и "Сосны", с разными типами зенитных ракет. От "Сосны" досталась 9М340, наводящаяся с помощью телеориентирования в лазерном луче, что гарантирует особую точность. Ракета развивает скорость до 900 метров в секунду и поражает цели на высоте до пяти и на удалении до десяти километров.

ЗРК "Крона" Источник изображения: © АО "Концерн "Калашников"

Второй тип боеприпаса, ракета 9М333, оснащена головкой самонаведения. Скорость — до 550 метров в секунду, дальность — шесть километров. Работает в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах.

Всего "Крона" может одновременно нести шесть 9М340 и четыре 9М333. Первый тип ракет эффективен при раннем обнаружении угрозы на дальней дистанции. Второй — при массовых атаках с нескольких направлений. Способность вести огонь разными ракетами попеременно делает этот ЗРК по-настоящему универсальным.

Российская оборонка продолжает подстраиваться под требования войны XXI века, главной ударной силой в которой стали беспилотники — от FPV-дронов до дальнобойных "самолетов". Универсального решения, гарантирующего контроль над "малым воздухом", пока нет. Но тот, кто создаст наиболее эффективное оружие против дронов, добьется значительного преимущества на поле боя.