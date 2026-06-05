Глава КНДР посетил новый ядерный завод, отметив важность защиты суверенитета

Источник изображения: topwar.ru

По сообщениям северокорейских государственных СМИ, 3 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил только что запущенный в эксплуатацию завод по производству ядерных материалов. Вместе с ним на объекте побывали высокопоставленные чиновники оборонной промышленности и сотрудники научно-исследовательского института ядерного оружия.

Глава государства осмотрел новые производственные линии, где применяются, как утверждается, более совершенные технологии, и ознакомился с текущими показателями работы предприятия, а также с планами по дальнейшему наращиванию выпуска продукции. Он высоко оценил усилия специалистов, отметив, что в сфере производства ядерных материалов строго следуют решениям недавних пленумов ЦК партии. Заметим - решениям внутренним, а не каких-либо МАГАТЭ и прочих структур с весьма сомнительными целями и задачами.

Особые похвалы прозвучали в адрес группы экспертов-атомщиков, которым удалось решить сложные технологические задачи по развитию производства - созданию независимой, национальной технологической базы. Как подчеркнул Ким Чен Ын, это позволило надёжно укрепить фундамент для выпуска оружейных материалов и повысить эффективность всей производственной цепочки.

По его словам, под прямым руководством ЦК восьмого созыва, в рамках пятилетней программы по усилению ядерных вооружённых сил, возможности по производству оружейных ядерных материалов удалось увеличить вдвое. Глава КНДР выразил удовлетворение тем, что высококвалифицированный коллектив исследователей последовательно воплощает в жизнь партийную линию на наращивание ядерного потенциала.

Источник изображения: topwar.ru

В своём выступлении Ким Чен Ын также дал понять, что КНДР твёрдо намерена и дальше следовать пути защиты суверенитета и укрепления обороноспособности. Пхеньян, по его словам, готов к самым решительным действиям в случае любых посягательств на народ и границы страны. Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряжённости в регионе и расценивается наблюдателями как предупреждение в адрес противников. А их у КНДР немало, причём не только в пределах региона.