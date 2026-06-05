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Вестник Мордовии

Передаст ли Финляндия ВСУ вместе с F/A-18 ракеты, бьющие на 370 км

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Власти Финляндия пообещали передать Украине имеющиеся у них американские самолеты F/A-18 Hornet. В настоящее на вооружении военно-воздушных сил этой расположенной в Северной Европе страны имеется 62 истребителя. Из них: 55 одноместных и 7 двухместных учебно-боевых.

Правда, поставки могут начаться лишь тогда, когда состоится их заменена на современные самолеты пятого поколения F-35, а это произойдет лишь в 2030 году.

За это время часть финских "восемнадцатых" выработает ресурс и будет годиться лишь на разборку для снабжения запасными частями.

Многих экспертов интересует, передадут ли финны с этими крылатыми машинами имеющиеся у них малозаметные ракеты "воздух - земля" AGM-158 JASSM, с дальностью до 370 км.

Это оружие, приобретенное в 2012 году, позволяет поражать высокозащищенные объекты. Всего первоначально в США было приобретено 70 единиц, сколько осталось сейчас - неизвестно, но речь идет точно о нескольких десятках.

Также имеются планирующую управляемую авиабомбы AGM-154 JSOW. Их дальность - до 130 км. Необходимо также упомянуть и наводимые по GPS бомбы семейства JDAM, такие, как GBU-31 и GBU-38, весом в 225 кг и 900 кг соответственно.

Учитывая, какие русофобские настроения, сейчас царят в финских политических кругах, то Хельсинки вполне может отправить необандеровцам все перечисленные выше средства поражения.

Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Финляндия
Продукция
AGM-154
F-18
F-35
JASSM
JDAM
Mark 84
Проекты
GPS
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