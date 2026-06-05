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РИА Новости

В США сделали тревожное заявление после ударов возмездия по Украине

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Дым над Киевом
Дым над Киевом.
Источник изображения: © REUTERS / Stringer

TAC: новые удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость ПВО

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новые российские удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость ПВО, пишет издание The American Conservative.

"Массированные и эффективные удары выявили растущую уязвимость киевской ПВО из-за деградации существующих средств противовоздушной обороны <…> и трудностей с пополнением боезапасов, пока американские ракеты-перехватчики, включая крайне необходимые ракеты Patriot, перенаправляются на войну с Ираном", — говорится в материале.

Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.

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