TAC: новые удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость ПВО

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новые российские удары возмездия по Украине выявили растущую уязвимость ПВО, пишет издание The American Conservative.

"Массированные и эффективные удары выявили растущую уязвимость киевской ПВО из-за деградации существующих средств противовоздушной обороны <…> и трудностей с пополнением боезапасов, пока американские ракеты-перехватчики, включая крайне необходимые ракеты Patriot, перенаправляются на войну с Ираном", — говорится в материале.

Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.