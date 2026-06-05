Налетное задание: спецназ военно-морского флота вооружили FPV-дронами

Новые беспилотники помогут подразделениям поражать безэкипажные катера, диверсионные группы и другие угрозы на подступах к базам

На вооружение отрядов спецназа ВМФ России поступили ударные FPV-дроны. БПЛА-камикадзе позволят боевым пловцам подразделений противодействия диверсионным силам и средствам флота наносить точные удары по безэкипажным и быстроходным катерам противника, а также поражать диверсантов на месте высадки. Эксперты отмечают, что со всеми этими угрозами наши войска уже сталкивались в ходе СВО и FPV-дроны серьезно усилят оборону важных приморских объектов и боевых кораблей в местах стоянки.

Дроны и виртуальная реальность

FPV-дроны поступили на вооружение боевых пловцов Военно-морского флота России, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Новые беспилотники уже осваивают на практике: в подразделениях по противодействию подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС) ВМФ прошли учения с их применением.

Сейчас с личным составом отрядов регулярно проводятся плановые тренировки по пилотированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Занятия организуются в рамках курса боевой подготовки и направлены на совершенствование навыков операторов в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

Перед выполнением практических полетов операторы проходят теоретическую подготовку и отрабатывают элементы пилотирования на компьютерных тренажерах с использованием технологий виртуальной реальности.

Также пилоты FPV-дронов изучаются алгоритмы поддержки штурмовых групп и проведения разведки при любой погоде. Отдельно отрабатываются действия в темное время суток — для этого задействуют аппараты с использованием тепловизоров, пояснили собеседники издания.

По итогам обучения операторы FPV-дронов сдают зачеты, подтверждающие их квалификацию.

Руководят занятиями опытные инструкторы, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции, отметили собеседники издания.

Против диверсантов и БЭКов

Силы ПДСС отвечают за охрану военных баз, кораблей, портов и прибрежной акватории, рассказал «Известиям» экс-командир отряда СпНБПДСС, депутат заксобрания Калининградской области Алексей Мендрик.

— Вооружение боевых пловцов FPV-дронами — это дополнительные возможности, — пояснил он. — Современные боевые действия трудно представить без дронов — они решают или помогают решать многие боевые задачи. С помощью FPV гораздо проще поразить БЭК, чем из пулемета. Причем можно это сделать на большем расстоянии. В предыдущие годы мы видели попытки высадки диверсантов противника в Крыму или на Кинбурнской косе. Сорвать подобные акции врага можно с помощью дронов. Они хорошо подойдут для точных ударов по быстроходным диверсионным лодкам.

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Такие возможности для наших подразделений морского спецназа будут не лишними, уверен Алексей Мендрик.

До начала СВО отряды ПДСС ориентировались главным образом на борьбу с диверсантами противника, однако, как рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, современные боевые действия диктуют новые правила.

— Опыт военной спецоперации показывает, что отрядам приходится противостоять различным угрозам, которых не было раньше. Поэтому шаг по их оснащению ударными FPV-дронами можно назвать вполне закономерным, — отметил эксперт.

Это решение, по мнению Болтенкова, позволяет уничтожать быстроходные плавсредства и высадившихся на берегу диверсантов, а также перехватывать вражеские БПЛА. Нашим военнослужащим надо быть готовыми к любым вызовам.

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Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин отметил, что одна из задач боевых пловцов — тесное взаимодействие с экипажами кораблей для комплексной защиты военно-морской базы и безопасного выхода сил флота в открытое море.

— Сейчас ударные FPV-дроны активно и эффективно применяются для уничтожения безэкипажных катеров врага, пытающихся атаковать наши корабли прямо на стоянках, — уточнил эксперт.

Таким образом беспилотники будут работать на обеспечение главной цели ВМФ — бесперебойное функционирование флота.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

— Дистанционные удары дронов, помогут сократить количество контактных боев с применением стрелкового оружия, что позволит лишний раз не подвергать риску жизни высококлассных специалистов ПДСС, — отметил Дандыкин.

Подготовка боевых пловцов занимает много времени, и каждый такой боец представляет исключительную ценность для флота, напомнил эксперт.

БПЛА расширили спектр решаемых задач

Сейчас отряды ПДСС получают новые ударные и разведывательные возможности — подразделения активно усиливают. «Известия» рассказывали, что ранее боевые пловцы получили дроны, предназначенные для обнаружения сил противника, а также уничтожения диверсантов противника как под водой, так и на берегу с помощью сбросов боеприпасов.

Новые аппараты уже были испытаны моряками. На учениях с участием боевых пловцов отрабатывалась тактика совместного поиска условного врага. Беспилотники действовали в составе единых мобильных групп вместе с противодиверсионными катерами и быстроходными лодками.

По мнению экспертов, в текущей военно-политической обстановке флот должен быть готов к любым недружественным действиям. Внедрение БПЛА серьезно расширит возможности отрядов ПДСС по контролю акватории, патрулированию прибрежных районов и отслеживанию вероятных маршрутов выдвижения диверсионных групп.

Андрей Буевич

Богдан Степовой