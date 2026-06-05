Белоусов заявил о внедрении новой информсистемы в ВС РФ к осени

Белоусов: единый разведывательно-ударный контур внедрят в ВС России к сентябрю

Система единого контура разведывательно-ударных комплексов будет внедрена в работу Вооруженных сил (ВС) РФ к сентябрю этого года. Об этом 3 июня сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», — заявил он.

Данный комплекс, разработанный по поручению Белоусова, совмещает систему обеспечения информационного взаимодействия и объединяет различных пользователей в единый контур, отмечает пресс-служба Минобороны России. Система включает должностных лиц всех рангов от взвода до соединения, в настоящее время она внедряется в группировки войск, которые задействованы в зоне специальной военной операции (СВО).

Белоусов 3 июня заявил о подписании документов, которые направлены на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Министр добавил, что на саммите в ноябре будет представлен на утверждение главами государств ряд документов.