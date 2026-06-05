В «Ростехе» рассказали о способности Су-57 действовать незаметно для радаров

«Ростех»: Су-57 может действовать, будучи незаметным для радаров врага

Российские многоцелевые истребители пятого поколения модели Су-57 способны управлять воздушным боем, оставаясь при этом незамеченными для радаров противника. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе государственной корпорации (ГК) «Ростех»

«Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из «тумана войны», будучи незаметен радарам врага», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В компании отметили, что поступающие в войска самолеты демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения боевых действий.

В «Ростехе» 26 мая рассказали, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России (ВКС) партию новых истребителей моделей Су-35С. Уточнялось, что эти изделия относились к поколению 4++. С их помощью российские военнослужащие перехватывают воздушные цели, прикрывают ударные группы, уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также наносят точные удары по наземным целям.