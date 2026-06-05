Войти
Известия.ru

В «Ростехе» рассказали о способности Су-57 действовать незаметно для радаров

340
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

«Ростех»: Су-57 может действовать, будучи незаметным для радаров врага

Российские многоцелевые истребители пятого поколения модели Су-57 способны управлять воздушным боем, оставаясь при этом незамеченными для радаров противника. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе государственной корпорации (ГК) «Ростех»

«Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из «тумана войны», будучи незаметен радарам врага», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В компании отметили, что поступающие в войска самолеты демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения боевых действий.

В «Ростехе» 26 мая рассказали, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России (ВКС) партию новых истребителей моделей Су-35С. Уточнялось, что эти изделия относились к поколению 4++. С их помощью российские военнослужащие перехватывают воздушные цели, прикрывают ударные группы, уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также наносят точные удары по наземным целям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 03:24
  • 1
Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине
  • 05.06 02:43
  • 1
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 05.06 02:38
  • 0
Комментарий к "World’s Largest Combat Ship Begins Final Sea Trials: How Powerful is Russia’s Nuclear-Powered Cruiser Admiral Nakhimov?" и "The World’s Only Nuclear Surface Combat Ship is Now Heavily Optimised to Defend the Russian Arctic "
  • 04.06 22:13
  • 16027
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО