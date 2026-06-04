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ТАСС

Современные российские бронемашины продемонстрировали на ПМЭФ

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Российские многоцелевые бронемашины
Российские многоцелевые бронемашины "Спартак", "Штурм" и "Комбат Б" на Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: ТАСС

Речь идет о бронемашинах "Спартак", "Штурм" и "Комбат Б"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Современные российские многоцелевые бронемашины "Спартак", "Штурм" и "Комбат Б" представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

В пояснительных материалах по бронеавтомобилю "Спартак" говорится, что он предназначен для безопасной перевозки людей, различных грузов и материальных ценностей, а также для буксирования прицепных систем.

Представленный с защитой обитаемого и моторного отсеков "Штурм" рассчитан на перевозку грузов и буксирования прицепных систем и по дорогам общего пользования, и на бездорожье. В материалах уточняется, что машина оборудована дистанционно управляемым сдвигающимся с помощью электропривода тентом грузовой платформы.

Легкий бронированный автомобиль "Комбат Б" выполняет функции по транспортировке людей и различных грузов. На стенде отмечается, что бронемашина может быть транспортирована как в грузовых отсеках, так и на внешней подвеске транспортно-боевых самолетов Ми-8АМТШ и Ми-25 или в отсеках самолетов Ан-26, Ан-12, Ил-76 и Ан-124.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-12
Ан-124
Ан-26
Ил-76
Ми-8
Ми-8АМТ
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