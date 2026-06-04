Министр обороны Таджикистана отметил динамику развития военного сотрудничества с РФ

Совместная работа двух стран направлена на повышение боевого потенциала таджикистанских ВС, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым отметил динамику развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

"Хотел бы отметить динамику развития нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сказал министр обороны Таджикистана.

Министр обороны РФ отметил, что совместная работа двух стран по линии оборонных ведомств направлена на повышение боевого потенциала таджикистанских ВС, в ходе которой осуществляется обмен боевым опытом, подготовка войск и обучение военнослужащих. "Важное место в данном процессе занимает обеспечение функционирования 201-й гвардейской российской военной базы и укрепление ее возможностей", - подчеркнул Белоусов.